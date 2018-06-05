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Пакистан подписал контракт с Китаем на закупку двух новых фрегатов класса "Тип-054A"

06.06.2018 ЦАМТО 351 0
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Фрегат Rizhao проекта 054А
26-й по счету переданнный ВМС НОАК фрегат Rizhao проекта 054А (бортовой номер 598), январь 2018 года.
Источник: navy.81.cn

ЦАМТО, 5 мая. Представители Пакистана 1 июня подписали с китайской компанией China Shipbuilding Trading Company (CSTC) контракт на поставку двух надводных боевых кораблей в рамках программы усиления боевой мощи пакистанского флота.

Для справки: CSTC является торговым подразделением "Китайской государственной судостроительной корпорации" (CSSC China State Shipbuilding Corporation).

По информации Associated Press of Pakistan (APP), церемония заключения соглашения на поставку двух фрегатов класса "Тип-054A" состоялась в штаб-квартире Министерства оборонной промышленности Пакистана в Равалпинди в присутствии заместителя начальника штаба ВМС (по операциям) контр-адмирала Фейсала Расула Лодхи (Faisal Rasul Lodhi). Стоимость кораблей и график поставки не раскрываются.

По заявлению адмирала, заключение контракта позволит пакистанскому флоту к 2021 году принять на вооружение 4 фрегата класса "Тип-054A", которые существенно расширят возможности ВМС Пакистана по ведению боевых действий и обеспечению безопасности в регионе.

Это первое подтверждение официальным лицом закупки для ВМС Пакистана в общей сложности четырех фрегатов класса "Тип-054A" в Китае. Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года уходящий в отставку начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Закаулл (Muhammad Zakaullah) впервые упомянул о планах покупки новых фрегатов в КНР. В декабре 2017 года капитан фрегата "Саиф" класса F-22P ВМС Пакистана Шахзад Игбал (Shahzad Iqbal) в ходе визита в Китай подтвердил в интервью шанхайскому телевидению намерение ВМС Пакистана приобрести фрегаты "Тип-054A". Тогда же анонимный представитель пакистанского флота сообщил Defense News о заключенном в июне 2017 года контракте на поставку одного фрегата "Тип-054A", однако официально об этом нигде не сообщалось. Таким образом, можно предположить, что два первых корабля были заказаны в промежуток с середины 2017 года по начало 2018 года.

Фрегаты класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2") с 2008 года состоят на вооружении ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Длина фрегата – 134 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 3500 т. Корабль оснащен четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick и развивает максимальную скорость 27 узлов. Дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов.

В состав вооружения фрегата входят 76-мм артиллерийская установка, две 30-мм АУ "Тип-730A", 32-контейнерная вертикальная пусковая установка с зенитными управляемыми ракетами HHQ-16, две счетверенные пусковые установки с противокорабельными ракетами C-802.

Для расширения возможностей по борьбе с подводными лодками фрегат оснащен установленной на корпусе ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, шестью 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Продукция
F-22
YJ-82

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