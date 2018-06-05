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Глава Минобороны Индии подтвердила, что переговоры с Россией по закупке Нью-Дели ЗРС С-400 практически завершены

06.06.2018 ЦАМТО 378 0
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Полк С-400. Архивное фото
Полк С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 5 июня. Индия и Россия достигли заключительной стадии переговоров по поставкам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 5 июня министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.

"Мы достигли заключительной стадии переговоров по (поставкам) С-400", – сказала Н.Ситхараман на пресс-конференции, посвященной подведению итогов четырехлетней работы действующего правительства страны.

Таким образом, глава оборонного ведомства Индии ответила на вопрос одного из журналистов о том, намерены ли в Нью-Дели продолжать сотрудничество с Москвой по вопросу поставок российских ЗРС С-400.

Справка ЦАМТО

Как ранее сообщал ЦАМТО, индийская газета The Economic Times 30 мая со ссылкой на официальные источники сообщила, что, Индия и Россия завершили переговоры о стоимости продажи ЗРС С-400 "Триумф". По данным издания, стоимость сделки составит около 400 млрд. индийских рупий (5,88 млрд. долл. по текущему курсу).

Как заявил на условиях анонимности участвовавший в переговорах высокопоставленный индийский чиновник, переговоры по контракту завершены. Финансовая составляющая согласована. По словам источника, как Россия, так и Индия, предположительно, объявят о подписании контракта накануне ежегодной встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди, которая запланирована на октябрь этого года.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир

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