Силовые структуры Болгарии получат бронетехнику группы IAG
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Легкий бронетранспортер Jaws. Источник: www.armedforces-int.com/.
ЦАМТО, 5 июня. Болгарская компания Samel-90 и базирующаяся в ОАЭ международная группа IAG (International Armored Group) открыли СП по производству нескольких типов бронированных автомобилей в городе Самоков (Болгария).
Согласно пресс-релизу Samel-90, новое производство было официально открыто 22 мая на территории болгарской компании в присутствии членов правительства, руководства Минобороны и директоров крупнейших предприятий ОПК страны.
Новое совместное предприятие, в котором Samel-90 и IAG будут иметь доли 50:50, получило название SAMARM.
Министерство экономики Болгарии 22 мая объявило, что в данное предприятие уже инвестировано 5 млн. левов (3,0 млн. долл. / 2,6 млн. евро).
Как ожидается, Samel-90 и IAG в рамках совместного проекта наладят разработку и производство новых продуктов для нужд болгарской армии и полиции, а также для экспорта на международный рынок.
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05.06.2018
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