Силовые структуры Болгарии получат бронетехнику группы IAG



Легкий бронетранспортер Jaws. Источник: www.armedforces-int.com/. Легкий бронетранспортер Jaws. Источник: www.armedforces-int.com/.

ЦАМТО, 5 июня. Болгарская компания Samel-90 и базирующаяся в ОАЭ международная группа IAG (International Armored Group) открыли СП по производству нескольких типов бронированных автомобилей в городе Самоков (Болгария).

Согласно пресс-релизу Samel-90, новое производство было официально открыто 22 мая на территории болгарской компании в присутствии членов правительства, руководства Минобороны и директоров крупнейших предприятий ОПК страны.

Новое совместное предприятие, в котором Samel-90 и IAG будут иметь доли 50:50, получило название SAMARM.

Министерство экономики Болгарии 22 мая объявило, что в данное предприятие уже инвестировано 5 млн. левов (3,0 млн. долл. / 2,6 млн. евро).

Как ожидается, Samel-90 и IAG в рамках совместного проекта наладят разработку и производство новых продуктов для нужд болгарской армии и полиции, а также для экспорта на международный рынок.