Инженерные войска приняли на снабжение комплект оперативного развертывания временных дорог



Военнослужащие инженерных войск РФ.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Военнослужащие инженерных войск РФ.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 5 июня. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение комплект оперативного развертывания временных дорог (КРВД).

Многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог предназначен для пропуска колесной и гусеничной техники на труднопроходимых и заболоченных участках местности, а также при оборудовании подходов к мостам и переправам.

Это достигается за счет применения новых высокопрочных и легких материалов для дорожного покрытия, а также благодаря разработанной оригинальной конструкции механизма его укладки на поверхность грунта.

Комплект обеспечивает длину перекрытия труднопроходимого участка местности до 50 м с пропуском колесных машин с нагрузкой на ось 12,0 т и гусеничных машин массой до 60 тонн. Время на укладку комплекта дорожного покрытия составляет 5 мин., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.