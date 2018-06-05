Инженерные войска приняли на снабжение комплект оперативного развертывания временных дорог
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Военнослужащие инженерных войск РФ.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 5 июня. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение комплект оперативного развертывания временных дорог (КРВД).
Многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог предназначен для пропуска колесной и гусеничной техники на труднопроходимых и заболоченных участках местности, а также при оборудовании подходов к мостам и переправам.
Это достигается за счет применения новых высокопрочных и легких материалов для дорожного покрытия, а также благодаря разработанной оригинальной конструкции механизма его укладки на поверхность грунта.
Комплект обеспечивает длину перекрытия труднопроходимого участка местности до 50 м с пропуском колесных машин с нагрузкой на ось 12,0 т и гусеничных машин массой до 60 тонн. Время на укладку комплекта дорожного покрытия составляет 5 мин., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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05.06.2018
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