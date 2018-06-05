Экспедиционный отряд Северного флота доставлен на архипелаг Новая Земля



Николай Евменов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Львов Николай Евменов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Львов

ЦАМТО, 5 июня. На архипелаг Новая Земля доставлен экспедиционный отряд Северного флота, который в ближайшие дни приступит к комплексной арктической экспедиции.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, "комплексная экспедиция Северного флота, проводимая при поддержке Русского географического общества, призвана исследовать опыт истории освоения архипелага Новая Земля для наиболее полного использования его в интересах обеспечения безопасности Арктики".

Доставка экспедиционного отряда на архипелаг Новая Земля, сформированного на базе армейского корпуса Северного флота в Мурманской области, осуществлялась в течение нескольких дней пятью рейсами самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации. На аэродром Рогачево были доставлены около 30 военнослужащих Северного флота, пять двухзвенных гусеничных плавающих транспортеров ДТ-10-П "Витязь", два армейских снегохода А-1 и весь перечень необходимых запасов, экипировки и оборудования.

Сегодня военнослужащие экспедиционного отряда совместно с личным составом Центрального полигона Российской Федерации провели патриотическую акцию в населенном пункте Белушья Губа. Там состоялось возложение венков к памятникам "Морякам тральщика "ТЩ-65", "Воинам-североморцам, павшим в годы Великой Отечественной войны при защите Арктики 1941-1945 гг.", а также к монументу "Создателям ядерного щита России".

В настоящее время личный состав экспедиционного отряда продолжает подготовку техники к совершению марша и пополняет запасы материальных средств.

Первый этап комплексной экспедиции Северного флота повторит маршрут врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого, который в апреле-мае 1883 года по собственной инициативе на собачьих упряжках впервые пересек Южный остров Новой Земли. Далее в ходе рейда военнослужащие экспедиционного отряда повторят маршрут пересечения Южного острова известным ученым-геологом Феодосием Чернышевым в 1895 году. Это наиболее протяженный этап в рамках комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля, на который планируется затратить более двадцати суток.

Экспедиционный отряд Северного флота сформирован из наиболее подготовленных военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота и состоит из офицеров и военнослужащих контрактной службы. Все они прошли курс специальной подготовки для действий в экстремальных условиях Арктики, сообщает пресс-служба Северного флота.