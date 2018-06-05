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Власти Турции приглашены на церемонию передачи первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2"

06.06.2018 ЦАМТО 347 0
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Истребитель F-35A
Истребитель F-35A.
Источник: REUTERS/Amir Cohen

ЦАМТО, 5 июня. По информации турецкой газеты Hurriyet, власти Турции получили официальные приглашения принять участие в запланированной на 21 июня церемонии передачи турецким ВВС первого многоцелевого истребителя пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

Как сообщает Daily Sabah, являющаяся основным подрядчиком производства F-35 Lockheed Martin направила ряду турецких официальных лиц приглашения на церемонию передачи Турции первого самолета F-35, которая состоится в Форт-Уорте 21 июня.

Приглашения поступили на фоне одобрения комитетом Сената США законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act – NDAA), который предусматривает принятие мер для противодействия поставке Турции самолетов F-35. Как сообщалось, внесенные сенатором-демократом Жанной Шахин и сенатором-республиканцем Томом Тиллисом поправки к проекту предусматривают отстранение Турции от участия в программе F-35 за задержание властями этой страны гражданина США Эндрю Брансона. В законопроекте также упоминается подписание Турцией соглашения с Россией о покупке зенитных ракетных систем С-400.

Руководство Турции уже раскритиковало возможные шаги американских парламентариев по замораживанию продажи вооружений и пригрозило предпринять в случае ввода ограничительных мер ответные действия. О напряженности в турецко-американских отношениях из-за планов блокировать поставку Анкаре истребителей F-35 заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 4 июня накануне встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

По итогам состоявшихся 4 июня в Вашингтоне переговоров М.Чавушоглу заявил, что "соглашение между Анкарой и Вашингтоном о поставках F-35 остается в силе", подтвердив, что "первый такой самолет будет передан Турции 21 июня".

"Мы сказали американской стороне, что не приемлем язык угроз, который использует конгресс США, он неконструктивен. Первый самолет F-35 будет передан нам 21 июня, как и планировалось ранее. По этой теме нет никаких изменений", – приводит "РИА Новости" заявление М.Чавушоглу журналистам в Вашингтоне.

Как сообщал ЦАМТО, летные испытания первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", произведенного для ВВС Турции, начались на заводском аэродроме предприятия корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорте (шт.Техас) в мае 2018 года.

В общей сложности МО Турции намерено приобрести около 100 истребителей F-35A "Лайтнинг-2". На текущий момент заказаны первые 30 самолетов. Согласно планам, первый F-35A войдет в боевой состав ВВС Турции в ноябре 2019 года после завершения программы подготовки пилотов. В настоящее время на базах ВВС Турции проводятся подготовительные мероприятия для приемки истребителей.
05.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения

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