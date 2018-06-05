БДК "Иван Грен" завершил государственные испытания
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Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
ЦАМТО, 5 июня. На ПСЗ "Янтарь" 2 июня подписан приемный акт государственных испытаний большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в АО "ОСК").
Акт подписал председатель комиссии государственной приемки Минобороны РФ капитан 1 ранга Виктор Иванов. После ревизии технических средств и окончательной покраски корабль будет готов к передаче заказчику.
Государственные испытания БДК "Иван Грен" начались в ноябре 2017 года, в конце декабря были приостановлены заказчиком для решения выявленных технических проблем, после чего возобновлены в начале апреля 2018 года. Морская часть госиспытаний корабля была завершена в начале мая. Во время выходов в море и межбазовых переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта.
БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Завод продолжает строительство первого серийного корабля этого проекта, БДК "Петр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
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05.06.2018
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