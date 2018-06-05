Полк ЗВО в Тверской области получил две радиолокационные станции "Подлет-К1"



Мобильная РЛС малых высот межвидового применения "Подлет-К1".

Источник: © Виталий Кузьмин Мобильная РЛС малых высот межвидового применения "Подлет-К1".Источник: © Виталий Кузьмин

ЦАМТО, 5 июня. Дислоцированный в Тверской области радиотехнический полк армии ВВС и ПВО Западного военного округа получил на вооружение две новейшие радиолокационные станции малой высоты "Подлет-К1".

В настоящее время завершается подготовка оборудования, инфраструктуры и личного состава к несению боевого дежурства с применением новых радиолокационных комплексов, которые увеличат боевые возможности подразделения.

"Подлет-К1" предназначена для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов, определения их дальности, скорости, высоты и государственной принадлежности. Станция отличается высокой помехоустойчивостью, максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.