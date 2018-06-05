Все упавшие на землю фрагменты ракеты "Союз-2" вывезли из Вилюйского района Якутии



Сборка ракеты-носителя Союз-2.

Источник: © РИА Новости / Юлия Рубцова Сборка ракеты-носителя Союз-2.Источник: © РИА Новости / Юлия Рубцова

Всего за время поисковых работ специалисты обнаружили и вывезли 20 фрагментов

ТАСС, 5 июня. Все фрагменты ракеты-носителя "Союз-2", упавшие ранее в ходе запусков с космодрома "Восточный", собрали и вывезли из Вилюйского улуса (района) Якутии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства охраны природы республики.

Запуски ракетоносителя "Союз-2" с космодрома "Восточный" состоялись в ноябре 2017 года и в феврале 2018 года. Отделяющиеся при взлете фрагменты ракет упали на территорию Якутии.

"Из района падения в Вилюйском улусе рабочей группой вывезены три последних фрагмента ракетоносителя "Союз-2". Всего за период поисковых работ вывезено 20 фрагментов. В Вилюйском улусе работы полностью завершены", - говорится в сообщении.

Поиском фрагментов занимались представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Института водных и экологических проблем СО РАН, Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, а также министерства охраны природы республики, региональной Службы спасения и Якутской базы авиационной охраны лесов. Чтобы приступить к поиску фрагментов специалистам пришлось ждать не только наступления теплой погоды, но и таяния снега, высокий уровень которого осложнял работу.