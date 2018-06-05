Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Все упавшие на землю фрагменты ракеты "Союз-2" вывезли из Вилюйского района Якутии

06.06.2018 ТАСС 389 0
0
Понравилась новость?
 0
Сборка ракеты-носителя Союз-2.
Сборка ракеты-носителя Союз-2.
Источник: © РИА Новости / Юлия Рубцова

Всего за время поисковых работ специалисты обнаружили и вывезли 20 фрагментов

ТАСС, 5 июня. Все фрагменты ракеты-носителя "Союз-2", упавшие ранее в ходе запусков с космодрома "Восточный", собрали и вывезли из Вилюйского улуса (района) Якутии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства охраны природы республики.

Запуски ракетоносителя "Союз-2" с космодрома "Восточный" состоялись в ноябре 2017 года и в феврале 2018 года. Отделяющиеся при взлете фрагменты ракет упали на территорию Якутии.

"Из района падения в Вилюйском улусе рабочей группой вывезены три последних фрагмента ракетоносителя "Союз-2". Всего за период поисковых работ вывезено 20 фрагментов. В Вилюйском улусе работы полностью завершены", - говорится в сообщении.

Поиском фрагментов занимались представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Института водных и экологических проблем СО РАН, Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, а также министерства охраны природы республики, региональной Службы спасения и Якутской базы авиационной охраны лесов. Чтобы приступить к поиску фрагментов специалистам пришлось ждать не только наступления теплой погоды, но и таяния снега, высокий уровень которого осложнял работу.

 
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 15:11
  • 1
Военный вуз в Пензе получил в качестве учебного пособия комплекс "Искандер-М"
  • 06.06 14:13
  • 14
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 06.06 14:09
  • 2
Россия не так давно поставила в Китай ракетный комплекс С-400. Нужен ли Китаю С-500?
  • 06.06 14:04
  • 30
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 06.06 14:00
  • 1
В России разработали фургон для боевого лазера "Пересвет"
  • 06.06 12:50
  • 2
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 06.06 12:46
  • 2
В США рассказали о "слабом основании" российских военных
  • 06.06 12:35
  • 12
Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт
  • 06.06 12:28
  • 4
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 06.06 12:28
  • 7
Вечный двигатель и последствия для России.
  • 06.06 12:12
  • 5
ВВС США отказались от конкурса на разработку гиперзвуковых крылатых ракет, из-за недостатка средств
  • 06.06 12:09
  • 6
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 06.06 12:07
  • 29
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 06.06 10:51
  • 1
ФАС видит перспективы для частного бизнеса в сфере гособоронзаказа
  • 06.06 10:48
  • 5
Для подразделений службы горючего разработаны сборно-разборные трубопроводы нового поколения
другие обсуждаемые темы