Десантно-штурмовой полк псковского соединения ВДВ поднят по тревоге на учения
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ВДВ РФ.
Источник: Минобороны РФ
Маневры продлятся до 7 июня
ТАСС, 5 июня. Личный состав одного из десантно-штурмовых полков псковского соединения Воздушно-десантных войск поднят по тревоге на учения. Об этом журналистам во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"На территории Западного военного округа поднят по тревоге личный состав одного из десантно-штурмовых полков псковского соединения Воздушно-десантных войск. Личный состав был поднят по тревоге в рамках проведения комплексных тактических учений, которые будут проводиться с десантированием и боевой стрельбой с 5 по 7 июня под руководством командира дивизии полковника Игоря Каплия", - сказали в Минобороны.
"Это первое тактическое учение такого масштаба, которое проводится в Воздушно-десантных войсках в летнем периоде обучения. В течении ближайших суток десантники отработают вопросы подъема по тревоге с практическим выходом в районы сосредоточения, после чего двумя колоннами совершат марши в заданные районы сосредоточения и на аэродромы погрузки для подготовки личного состава и военной техники к десантированию", - процитировали Каплия в военном ведомстве.
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05.06.2018
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