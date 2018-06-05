Ростех выделит 7,5 млрд рублей на финансирование деятельности военного дивизиона КТЗ



В цеху Курганмашзавода.

Источник: Александр Алпаткин / РГ В цеху Курганмашзавода.Источник: Александр Алпаткин / РГ

Финансирование дивизиона будет происходить за счет средств Антикризисного фонда корпорации, отметил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ростех выделит 7,5 млрд рублей из антикризисного фонда госкорпорации на финансирование текущей деятельности военного дивизиона концерна "Тракторные заводы" (КТЗ, под управлением Ростеха), сообщил ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"В настоящее время получено положительное решение бюджетного комитета корпорации о предоставлении займов на погашение критической задолженности комплектаторов "Курганмашзавода" на сумму до 7,5 млрд рублей. Финансирование военного дивизиона будет происходить за счет средств Антикризисного фонда корпорации, сейчас проходит корпоративное согласование, первые транши ожидаем в июне 2018 года", - сказал Абрамов, добавив, что соответствующее решение уже одобрило правление Ростеха.

По словам Абрамова, холдинг "Транспортные компоненты", привлеченный Ростехом для гражданского дивизиона КТЗ, рассматривает возможности поддержки его предприятий.

Ранее сообщалось, что акции концерна "Тракторные заводы" будут переданы частному инвестору - машиностроительному холдингу "Транспортные компоненты" по символической стоимости в партнерстве с дочерней структурой самого Ростеха, так как КТЗ имеет долги более 100 млрд рублей, инвестор же обязуется решить вопросы дефицита оборотных средств и реструктуризировать долги, выкупив их у Внешэкономбанка.

Абрамов пояснил ТАСС, что в качестве платы за переуступку прав требования ВЭБ приобретает два беспроцентных векселя холдинга "Транспортные компоненты" на ту же стоимость со сроком погашения до 2053 года.

Распределение площадок

На втором этапе сделки планируется разделение предприятий гражданского и военного дивизионов КТЗ. Военный дивизион, который пока включает в себя восемь предприятий, переходит под контроль дочернего холдинга Ростеха - "Высокоточные комплексы". Гражданский дивизион КТЗ, в составе которого 26 заводов, останется под контролем дочерней компании "Транспортных компонентов", где 33,4% будет принадлежать "Высокоточным комплексам".

По словам Абрамова, Ростех достиг договоренностей с частным инвестором о том, что разделение дивизионов на гражданский и военный будет проводиться путем выделения нужных корпорации активов по определенным компетенциям боевых машин пехоты и боевых машин десанта. "По данному признаку в контур "Высокоточные комплексы" перейдут Курганская и Волгоградская производственные площадки - ("Курганмашзавод" и "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ" - прим. ТАСС) Липецкий блок ("Липецкий завод гусеничных тягачей" - прим. ТАСС), несмотря на военную направленность, переходит частному инвестору, так как имеет другую специализацию", - пояснил Абрамов.

Вопросы, касающиеся кредиторской задолженности предприятий "Владимирский моторо-тракторный завод" и "Чебоксарский агрегатный завод", будут разрешаться холдингом "Транспортные компоненты".

Выполнение гособоронзаказа

Гособоронзаказ ведущего предприятия КТЗ - "Курганмашзавода", единственного производителя боевых машин пехоты в России - будет передан головному предприятию "Высокоточных комплексов" - тульскому предприятию "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" (КБП). "Это предприятие является финансово- устойчивым, имеет схожую специализацию и связано с "Курганмашзаводом" тесными кооперационными связями. Производственные площадки и трудовые коллективы "Курганмашзавода" в Кургане и Волгограде при этом также будут формально переподчинены КБП. Такая схема организации работы поддержана Минобороны и коллегией ВПК", - отметили в Ростехе.

Ситуация на "Курганмашзаводе" наиболее сложная, однако в 2017 году, по данным Ростеха, гособоронзаказ удалось выполнить. "В 2017 году Ростех поддержал "Курганмашзавод", как мог, чтобы предприятие выполнило гособоронзаказ. Несмотря на кризисную ситуацию с расчетами, наши заводы продолжали поставлять для КМЗ комплектующие без оплаты. В результате просроченная задолженность КМЗ перед Ростехом по итогам прошлого года превысила 4 млрд рублей. Очевидно, что ситуация не должна повториться, поэтому вопрос сейчас решается кардинально", - сообщил представитель Ростеха.

Абрамов отметил, что решения, требующие длительного срока исполнения в течение 2018 и 2019 годов в части перевода головной организации по контрактам ГОЗ и ВТС, уже спланированы и исполняются.

Развитие гражданского дивизиона

Предприятия гражданского дивизиона КТЗ в настоящий момент недозагружены на 80% из-за отсутствия оборотных средств, решением этого вопроса будет заниматься частный инвестор - "Транспортные компоненты", пояснил ТАСС Абрамов. "Гражданский дивизион КТЗ испытывает сложности с пополнением оборотного капитала и заключением новых контрактов. Кредитная линия, выделенная ВЭБом на спасение ситуации в переходный период, позволяет выплачивать заработную плату и финансировать отдельные статьи текущих расходов, но существовал реальный риск того, что ряд крупных площадок мог остановиться к лету. Именно поэтому мы были заинтересованы в привлечении частного партнера", - рассказал Абрамов.

"Тракторные заводы" - крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из 10 субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья. В группу КТЗ также входят специализированные и торгово-сервисные компании.

Проблемная ситуация КТЗ

Осенью 2017 года КТЗ по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеха в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги "Тракторных заводов" превышают 100 млрд рублей. В ноябре 2017 года Арбитражный суд Чувашии запустил процесс банкротства управляющей компании КТЗ по иску Внешэкономбанка, введя процедуру наблюдения. Сумма исковых требований ВЭБ составляет 68,5 млрд рублей.

К решению проблем концерна Ростех привлек частного инвестора - холдинг "Транспортные компоненты". При его участии рассматриваются варианты вывода КТЗ из кризиса, в том числе не связанные с банкротством ключевых предприятий концерна.