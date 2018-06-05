Корабль из Приморья примет участие в Форуме береговых охран в Республике Корея



Корабль ТОФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Корабль ТОФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

В рамках форума, в котором также примут участие США, Китай, Япония и Канада, запланировано проведение международных тактических учений

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Пограничный сторожевой корабль отправился из Владивостока в южно-корейский порт Пусан для участия в Форуме береговых охран, проводимом при участии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает во вторник пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по краю.

"Пограничный сторожевой корабль "Командор" береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю отправился в южно-корейский порт Пусан для участия в мероприятиях Форума береговых охран пограничных ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Участие в форуме примут делегации шести государств: Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Республики Корея, Японии и Канады", - говорится в сообщении.

Международные тактические учения пройдут 6 июня. В них будут задействованы корабли и авиация береговых охран стран-участниц. Основной целью маневров станет отработка взаимодействия по поиску и обнаружению судна, подавшего судовой сигнал тревожного оповещения. Также будет отрабатываться пресечение теракта и спасение судна и экипажа, терпящего бедствие.

Кроме официальной части визита, программой предусмотрено проведение совместных спортивных мероприятий, взаимное посещение кораблей членами экипажей, экскурсии и знакомство с достопримечательностями Пусана. Визит пограничного сторожевого корабля в порт Пусан продлится три дня. 8 июня он возьмет курс на Владивосток.

Форум береговых охран среди стран АТР проводится ежегодно на протяжении 18 лет. Корабли стран-участниц принимают участие в многосторонних учениях по выработке скоординированных мер противодействия терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту оружия, наркотиков, взрывчатых и отравляющих веществ, незаконному промыслу и контрабанде биоресурсов. Российская сторона в последний раз принимала участниц форума в августе 2016 года во Владивостоке.