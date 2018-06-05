Столовые ВВО к концу года полностью оснастят электронной системой контроля питания
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Столовая в ВС России.
Источник: http://aif.ru/
Начальник пресс-службы округа добавил, что введение этой системы помогло заметно оптимизировать расход продуктов
ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Столовые Восточного военного округа (ВВО) к концу 2018 года полностью оснастят электронной системой контроля питания по отпечатку пальца. Об этом сообщает в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа свыше 110 столовых уже оборудованы данной системой, до конца текущего года запланировано подключение еще около 10 столовых к СКУДЗП, после чего оснащенность столовых округа данной системой составит 100%", - сообщил Гордеев.
Он отметил, что введение этой электронной системы помогло заметно оптимизировать расход продуктов и эффективно использовать деньги при организации питания военных.
В состав системы входят информационные терминалы с биометрическими датчиками, которые считывают информацию по отпечаткам пальцев военнослужащих, сервер обработки данных, принтеры для распечатывания информации исполнителю услуг и сотрудникам продовольственной службы воинской части о количестве питающихся на каждый прием пищи.
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05.06.2018
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