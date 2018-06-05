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Команды подводных лодок ВМФ США занижают время, проведенное в море.

06.06.2018 499 0
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USS Nebraska (SSBN 739)
2 апреля 2018 года стратегическая подводная лодка ВМС США USS Nebraska (SSBN 739) класса Ohio проходит Худ-Канал при возвращении в порт базирования Военно-морской базы Kitsap-Bangor, штат Вашингтон (лейтенант коммандера Майкл Л. Смит / ВМФ).
Источник: https://www.navytimes.com/

Согласно недавно полученным Kitsap Sun данным Военно-морской флот США не следит за количеством дней, проведенных экипажами судов и подлодок в море.


На протяжении последних пяти лет несколько подводных лодок базы Kitsap либо занижали, либо не представили отчеты о количестве дней проведенных экипажами в море, сообщил на прошлой неделе Kitsap Sun.


В апреле газета запросила у командования военно-морских сил данные о работе персонала за последние пять лет по всем кораблям и лодкам базы северо-западного флота, включая подводные лодки базы Bangor, авианосцах базы Bremerton и эсминцах базы Everett.


Анализ этих данных, содержащих информацию за 5 лет до 30 апреля 2018 года, показал, что число зарегистрированных событий с экипажами подводных лодок базы Bangor не совпадает с количеством дней, которые экипажи провели в морских походах.


Отсутствие ряда данных в отчетах команды подводной лодки отнюдь не частный случай. В апрельском докладе Управления государственной подотчетности, указывается, что, скорее всего это широко распространенная проблема в министерстве обороны. Согласно оценкам, по 145 000 морякам всех флотов ВМФ отсутствуют записи об участии в походах между 2014 - 2016 финансовыми годами.


В докладе были выявлены неоднозначность процессов и отсутствие единых правил формирования отчетности, которые привели к формированию недостоверных данных по всему ведомству. Это, в свою очередь, не дает возможности Департаменту обороны эффективно управлять производительностью персонала и планировать работу экипажей при существующей высокой динамике военных операций.


По утверждению Департамента ВМФ, Министерства обороны, и как того требует Конгресс, все без исключения команды и части обязаны отслеживать количество дней, которое персонал проводит в море.


Однако, механизма принуждения по ведению командой данных о своих действиях, не существует.


В то время как все экипажи подводных лодок несут ответственность за представление своих данных, ограниченный доступ к сети в море может привести к задержке отчетности, поскольку данные заводятся через веб-приложение, отметил пресс-секретарь Submarine Group Nine лейтенант коммандера Майкл Смит.


«Тем не менее, согласно внутренних правил мы проверяем подчиненных и обеспечиваем необходимую (производительность персонала) оперативность и точность отчетов», - сказал Смит.


Submarine Group Nine контролирует все подводные лодки с баллистическими и управляемыми ракетами на северо-западе Тихого океана. Она является базой для 10-ти подводных лодок класса Ohio флота США.


Несмотря на наличие задержек и пробелов в данных от экипажей подводных лодок, Navy Personnel Command не связывались с Submarine Group Nine для актуализации отчетов, сказал Смит.


Автор: The Associated Press

Перевод: ВПК.name
05.06.2018
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Страны
США
Проекты
Ohio
Авианосец

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