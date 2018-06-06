В России разработали фургон для боевого лазера "Пересвет"



Боевой лазерный комплекс Пересвет в боевом положении.

Источник: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России / Боевой лазерный комплекс Пересвет в боевом положении.Источник: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компания "Астейс" создала фургон для новейшего российского боевого лазера "Пересвет", сообщил РИА Новости представитель предприятия, расположенного в Набережных Челнах.

"Фургон производства акционерного общества "Астейс" используется для саровского боевого лазера, который был недавно представлен в послании президента", - сказал он.

По словам собеседника агентства, сейчас в российских силовых ведомствах насчитывается более 2,5 тысячи бронированных автомобилей "Астейс".

Лазерный комплекс стал одним из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия, которые президент Владимир Путин представил в послании к Федеральному Собранию. Название для него выбирали в ходе всероссийского голосования.