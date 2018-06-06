В России разработали фургон для боевого лазера "Пересвет"
|
|
Боевой лазерный комплекс Пересвет в боевом положении.
Источник: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компания "Астейс" создала фургон для новейшего российского боевого лазера "Пересвет", сообщил РИА Новости представитель предприятия, расположенного в Набережных Челнах.
"Фургон производства акционерного общества "Астейс" используется для саровского боевого лазера, который был недавно представлен в послании президента", - сказал он.
По словам собеседника агентства, сейчас в российских силовых ведомствах насчитывается более 2,5 тысячи бронированных автомобилей "Астейс".
Лазерный комплекс стал одним из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия, которые президент Владимир Путин представил в послании к Федеральному Собранию. Название для него выбирали в ходе всероссийского голосования.
|
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.06.2018 Экспериментальный арсенал России поднимается в небо над Сирией
06.06.2018 Глава Минобороны Индии подтвердила, что переговоры с Россией по закупке Нью-Дели ЗРС С-400 практически завершены
06.06.2018 Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
06.06.2018 Новый Азовский поход
05.06.2018 Полноценное участие в ШОС Индии и Пакистана укрепит авторитет и потенциал Организации - Ушаков
05.06.2018 Путин подписал закон, который расширяет его полномочия в вопросах ВТС и работы частных компаний
05.06.2018 Путин подписал закон о ратификации договора с Киргизией о развитии ВТС
04.06.2018 "Терминатор": в строй из забвения