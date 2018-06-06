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В России разработали фургон для боевого лазера "Пересвет"

06.06.2018 РИА Новости 913 1
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Боевой лазерный комплекс Пересвет в боевом положении
Боевой лазерный комплекс Пересвет в боевом положении.
Источник: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компания "Астейс" создала фургон для новейшего российского боевого лазера "Пересвет", сообщил РИА Новости представитель предприятия, расположенного в Набережных Челнах.

"Фургон производства акционерного общества "Астейс" используется для саровского боевого лазера, который был недавно представлен в послании президента", - сказал он.

По словам собеседника агентства, сейчас в российских силовых ведомствах насчитывается более 2,5 тысячи бронированных автомобилей "Астейс".

Лазерный комплекс стал одним из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия, которые президент Владимир Путин представил в послании к Федеральному Собранию. Название для него выбирали в ходе всероссийского голосования.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
VK
1039
№1
06.06.2018 14:00
поясните, что за фургон разработали и чем он отличается от того, что на фотографии?
0
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