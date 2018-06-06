В США рассказали о "слабом основании" российских военных



201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев 201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Россия имеет примерно в 10 раз меньше зарубежных военных баз, чем Соединенные Штаты, сообщает Newsweek.

"Приблизительные числа рисуют картину, в которой США имеют более грозную позицию за рубежом с сотнями военных баз, в то время как Россия находится на слабом основании с более чем в 10 раз меньшим числом баз", — пишет американский журнал.

"США по-прежнему являются выдающейся военной силой во всем мире, — считает бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас. — Однако это не означает, что россияне не могут оказывать сильное влияние в какой-то части мира". Эксперт отметила, что "в настоящее время они делают все, что могут, с тем, что у них есть".

Издание отмечает, что Россия располагает как минимум 21 военными объектами за рубежом, в то время как США имеют от 600 до 900 таких объектов, включая те, где численность персонала составляет менее 10 человек.