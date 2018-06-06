В США рассказали о "слабом основании" российских военных
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201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Россия имеет примерно в 10 раз меньше зарубежных военных баз, чем Соединенные Штаты, сообщает Newsweek.
"Приблизительные числа рисуют картину, в которой США имеют более грозную позицию за рубежом с сотнями военных баз, в то время как Россия находится на слабом основании с более чем в 10 раз меньшим числом баз", — пишет американский журнал.
"США по-прежнему являются выдающейся военной силой во всем мире, — считает бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас. — Однако это не означает, что россияне не могут оказывать сильное влияние в какой-то части мира". Эксперт отметила, что "в настоящее время они делают все, что могут, с тем, что у них есть".
Издание отмечает, что Россия располагает как минимум 21 военными объектами за рубежом, в то время как США имеют от 600 до 900 таких объектов, включая те, где численность персонала составляет менее 10 человек.
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05.06.2018
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KillaKan
1725
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№1
06.06.2018 10:42
Вчера читал эту статью и сразу подумал, что это очередной высер "итереста"
Цитата, q
Издание отмечает, что Россия располагает как минимум 21 военными объектами за рубежом, в то время как США имеют от 600 до 900 таких объектов, включая те, где численность персонала составляет менее 10 человек.
Что то я не помню, что бы у СССР было равное или превосходящее количество баз за рубежом чем у США, интересно какая логика работает в журнашлюшьем мозгу в этом случае.
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Дмитрий В.
399
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№2
06.06.2018 12:46
Пусть бахвалятся, не они первые "самые сильные в мире".
Наша главная база - это наша земля и мы на ней, непобедимы.
Был в США, у них там много хорошего, но есть один громаднейший изъян который буквально ощущаешь кожей, который прет из всех щелей - нация без истории (если можно, конечно, весь этот сброд народностей назвать нацией).
Они там цепляются за каждую соломинку своей небольшой истории, считают поколения проживающих на своей территории, но все-равно, по сравнению с нашей (или европейской) историей и культурой это выглядит так мелко и ничтожно, что просто вызывает улыбку.
Нации с глубокой историей, понимают что нечего на Россию лезть, а таким свежеиспеченным "обезьянам с гранатами" еще многому предстоит научиться.
Неужели в США не понимает, что Европа их использует в своих целях и по большому счету, как нацию, презирает. Справедливости ради, надо сказать, к России, у них еще большее высокомерное презрение и снобизм - которое называется одним метким словом: ксенофобия.
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