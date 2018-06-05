В США у Су-57 нашли "козырь в рукаве"
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев
Российский перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 имеет "козырь в рукаве", поскольку может оказаться носителем тактического оружия, заменив таким образом истребитель поколения 4++ Су-34, пишет The National Interest.
Американский журнал приводит мнение старшего советника и директора программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (США) Ольги Оликер, которая полагает, что в действительности Россия не снизила порог применения ядерного оружия.
Издание отмечает, что в последнем "Обзоре ядерной политики" США Су-57 упоминается как носитель ядерного оружия. По мнению старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (Россия), в оружейном отсеке Су-57 допускается размещение российской перспективной крылатой ракеты X-50.
В июне летчик-испытатель Магомед Толбоев заявил, что Су-57 не имеет мировых аналогов и о нем не могут судить "дилетанты из СМИ", поскольку его "ноу-хау являются тайной", о которых знают лишь "профессионалы, испытатели, военное руководство страны".
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05.06.2018
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