В США у Су-57 нашли "козырь в рукаве"



Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Российский перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 имеет "козырь в рукаве", поскольку может оказаться носителем тактического оружия, заменив таким образом истребитель поколения 4++ Су-34, пишет The National Interest.

Американский журнал приводит мнение старшего советника и директора программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (США) Ольги Оликер, которая полагает, что в действительности Россия не снизила порог применения ядерного оружия.

Издание отмечает, что в последнем "Обзоре ядерной политики" США Су-57 упоминается как носитель ядерного оружия. По мнению старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (Россия), в оружейном отсеке Су-57 допускается размещение российской перспективной крылатой ракеты X-50.

В июне летчик-испытатель Магомед Толбоев заявил, что Су-57 не имеет мировых аналогов и о нем не могут судить "дилетанты из СМИ", поскольку его "ноу-хау являются тайной", о которых знают лишь "профессионалы, испытатели, военное руководство страны".