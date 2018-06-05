Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата» в военном судостроении

06.06.2018 РБК 356 0
0
Понравилась новость?
 0
Игорь Воронченко
Игорь Воронченко.
Источник: Николай Лазаренко / ИнА «Украинское фото»

На программу строительства корветов проекта 58250 для флота Украины в бюджете страны нет денег. Если ситуация не изменится, это грозит «точкой невозврата» для отрасли военного кораблестроения страны, предупредил командующий ВМС.


Заявленная украинскими властями в прошлом году программа возобновления строительства кораблей класса корвет серии «Владимир Великий» откладывается, так как в бюджете страны не нашлось на ее финансирование 1,361 млрд грн ($51 млн). Об этом на общем собрании ассоциации судостроителей «Укрсудпром» заявил командующий военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщает «Страна.ua». Его выступление показал местный медиапортал «Інше.ТВ».


По словам Воронченко, государство предложила финансировать программу за счет Министерства обороны. «Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих и за счет Министерства обороны проводить финансирование», — проинформировал Воронченко.


Вице-адмирал уточнил, что уже обращался к президенту страны, министру обороны, начальнику Генштаба. Если не выделить эти деньги на флот, будет пройдена «точка невозврата», считает он.​ «А это рабочие места, это приблизительно 9 тыс. рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование», — ​заявил Воронченко.


В прошлом ноябре правительство Украины приняло постановление, согласно которому было поручено возобновить финансирование строительства корабля класса корвет проекта 58250. Это многоцелевой боевой корабль, разработанный николаевским государственным предприятием Опытно-проектный центр кораблестроения для нужд ВМС Украины. Разработка проекта была завершена в 2008 году, а строительство первого корабля началось в мае 2011-го; спуск на воду изначально планировался в 2012 году.


Всего было запланировано построить до 2026 года 10–12 таких кораблей. С тех пор сроки завершения строительства неоднократно переносились. В прошлом году озвучили намерение сдать первый корабль лишь в 2022-м.


Мария Бондаренко
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РБК
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 15:11
  • 1
Военный вуз в Пензе получил в качестве учебного пособия комплекс "Искандер-М"
  • 06.06 14:13
  • 14
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 06.06 14:09
  • 2
Россия не так давно поставила в Китай ракетный комплекс С-400. Нужен ли Китаю С-500?
  • 06.06 14:04
  • 30
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 06.06 14:00
  • 1
В России разработали фургон для боевого лазера "Пересвет"
  • 06.06 12:50
  • 2
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 06.06 12:46
  • 2
В США рассказали о "слабом основании" российских военных
  • 06.06 12:35
  • 12
Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт
  • 06.06 12:28
  • 4
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 06.06 12:28
  • 7
Вечный двигатель и последствия для России.
  • 06.06 12:12
  • 5
ВВС США отказались от конкурса на разработку гиперзвуковых крылатых ракет, из-за недостатка средств
  • 06.06 12:09
  • 6
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 06.06 12:07
  • 29
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 06.06 10:51
  • 1
ФАС видит перспективы для частного бизнеса в сфере гособоронзаказа
  • 06.06 10:48
  • 5
Для подразделений службы горючего разработаны сборно-разборные трубопроводы нового поколения
другие обсуждаемые темы