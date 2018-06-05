Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата» в военном судостроении



Игорь Воронченко.

Источник: Николай Лазаренко / ИнА «Украинское фото» Игорь Воронченко.Источник: Николай Лазаренко / ИнА «Украинское фото»

На программу строительства корветов проекта 58250 для флота Украины в бюджете страны нет денег. Если ситуация не изменится, это грозит «точкой невозврата» для отрасли военного кораблестроения страны, предупредил командующий ВМС.

Заявленная украинскими властями в прошлом году программа возобновления строительства кораблей класса корвет серии «Владимир Великий» откладывается, так как в бюджете страны не нашлось на ее финансирование 1,361 млрд грн ($51 млн). Об этом на общем собрании ассоциации судостроителей «Укрсудпром» заявил командующий военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщает «Страна.ua». Его выступление показал местный медиапортал «Інше.ТВ».

По словам Воронченко, государство предложила финансировать программу за счет Министерства обороны. «Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих и за счет Министерства обороны проводить финансирование», — проинформировал Воронченко.

Вице-адмирал уточнил, что уже обращался к президенту страны, министру обороны, начальнику Генштаба. Если не выделить эти деньги на флот, будет пройдена «точка невозврата», считает он.​ «А это рабочие места, это приблизительно 9 тыс. рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование», — ​заявил Воронченко.

В прошлом ноябре правительство Украины приняло постановление, согласно которому было поручено возобновить финансирование строительства корабля класса корвет проекта 58250. Это многоцелевой боевой корабль, разработанный николаевским государственным предприятием Опытно-проектный центр кораблестроения для нужд ВМС Украины. Разработка проекта была завершена в 2008 году, а строительство первого корабля началось в мае 2011-го; спуск на воду изначально планировался в 2012 году.

Всего было запланировано построить до 2026 года 10–12 таких кораблей. С тех пор сроки завершения строительства неоднократно переносились. В прошлом году озвучили намерение сдать первый корабль лишь в 2022-м.

Мария Бондаренко