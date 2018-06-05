Конверсия власти



Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.

Источник: Министерство обороны России Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.Источник: Министерство обороны России

Армия должна стать образцом для гражданских институтов в создании эффективного управленческого механизма

Итоги социологического опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) о старых и новых министрах вызвали в нашей стране живейший интерес. Если суммировать многоаспектные данные, просматривается лидирующая роль в общественном мнении министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

Он широко известен в разных слоях российского общества, ему доверяют, высоко оценивая результаты проделанной в последние годы работы.

Цифры чрезвычайно красноречивы: 76 процентов респондентов знают Сергея Шойгу, 69 процентов – министра иностранных дел Сергея Лаврова. У иных министров в три-четыре раза меньшие показатели. Что касается следующего параметра – доверия или симпатий, то о них к генералу армии Шойгу заявляют 54 процента опрошенных, к Лаврову – 48 процентов. К остальным министрам уровень доверия российских граждан минимален – лишь единицы процентов. Третий параметр – результаты деятельности, а это ключевой критерий оценки любого государственного деятеля и политика. Как было выявлено, 50 процентов респондентов дали положительную оценку результативности Шойгу, 44 процента – Лаврову и в несколько раз меньшее число опрошенных – остальным министрам правительства России.

Таким образом, разброс данных просматривается достаточно явно. Возникает вопрос: как относиться к социологическим данным? Ответ: максимально внимательно и серьезно. Социология и исследования общественного мнения в профессиональном исполнении – серьезная и точная наука, базирующаяся на теории социума, вероятностных представлениях и моделях, статистических расчетах.

Лидирующая позиция в общественном мнении Сергея Шойгу объясняется интеграцией как персональных, так и институциональных качеств, если пользоваться политико-социологической лексикой. На рейтинге министра обороны сказался в значительной степени высокий авторитет армии и возглавляемого им ведомства, что также подтверждается социологическими данными.

Примерно 80 процентов респондентов считают, что уровень боеспособности Вооруженных Сил за последние три года повысился, конкретные оценки близки к максимально возможным. 92 процента граждан, по данным ВЦИОМ, считают, что в случае возникновения угрозы армия способна защитить население страны. За комплексом факторов просматривается не просто лидирующая роль Сергея Шойгу, но и его консолидирующая деятельность, позволившая раскрыть потенциал многих военачальников и специалистов Минобороны России. Не случайно на Западе стали говорить о "доктрине Герасимова", о победе генерала Конашенкова в информационной войне в Сирии и вокруг нее.

Еще одно обстоятельство, позволяющее лучше понять высокий рейтинг Шойгу, – тот факт, что в последние пять лет армия стала полигоном для отработки важных государственно-управленческих технологий. Они успешно апробированы и заслуживают учета при реформе системы исполнительной власти в Российской Федерации.

Таким образом, просматриваются предпосылки для управленческой конверсии в контексте обновленной стратегии развития страны. Не случайно в последнее время в военно-научном сообществе речь идет не только о своевременном реагировании на угрозы национальной безопасности и обороны, но и об успехах в наращивании управленческого потенциала Вооруженных Сил.

Сергей Першуткин, доктор социологических наук, член-корреспондент АВН

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 21 (734) за 5 июня 2018 года