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Домучили

06.06.2018 bmpd.livejournal.com 433 0
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Как сообщило ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград), 2 июня 2018 года на предприятии был подписан приёмный акт государственных испытаний головного построенного на ПСЗ "Янтарь" большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен" проекта 11711. Акт подписал председатель комиссии государственной приёмки Министерства обороны Российской Федерации капитан 1 ранга Виктор Иванов. После ревизии технических средств и окончательной покраски корабль будет готов к передаче заказчику.

Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Государственные испытания БДК "Иван Грен" начались в ноябре 2017 года, в конце декабря были приостановлены заказчиком для решения выявленных технических проблем, после чего возобновлены в начале апреля 2018 года. Морская часть госиспытаний корабля была завершена в начале мая. Во время выходов в море и межбазовых переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта.

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Завод продолжает строительство первого серийного корабля этого проекта, БДК "Пётр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.


Подписание приёмного акта государственных испытаний головного построенного на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большого десантного корабля "Иван Грен" проекта 11711. Калининград, 02.06.2018
Источник: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
05.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711

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