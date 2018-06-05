Норвегия приобретает гусеничные бронированные машины FFG PMMC G5

Как сообщила 30 мая 2018 года германская компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbh (FFG) из Фленсбурга, она получила контракт закупочного ведомства Norwegian Defense Material Agency (NDMA) министерства обороны Норвегии на поставку новых гусеничных бронированных машин различного назначения Armoured Combat Support Vehicle (ACSV), выполненных на основе разработанной FFG гусеничной бронированной платформы PMMC G5. Таким образом, норвежская армия стала стартовым заказчиком бронированных машин PMMC G5. Количество заказанных машин и их варианты пока не раскрываются, однако, по ряду источников, норвежской армии будут поставлены ACSV в вариантах как минимум бронетранспортера и командно-штабной и медицинской машин, а также грузовой машины для перевозки контейнеризированных грузов.

Один из опытных образцов разработанной германской компанией Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbh (FFG) гусеничной бронированной платформы PMMC G5 (с) FFG

Гусеничная бронированная машина (гусеничный бронетранспортер) высокой защищенности PMMC (Protection Mission Module Carrier) G5 была разработана FFG в инициативном порядке и впервые представлена в начале 2012 года. Хотя постройку опытного образца машины G5 финансировало министерство обороны ФРГ, и с тех пор машина принимала участие в ряде национальных тендеров в разных странах, однако нынешний норвежский контракт стал первым в ее продажах.

Особенностью машины G5 является внедрение в конструкцию гусеничной техники элементов повышенной защиты от мин и фугасов, применяемых в современных колесных машинах MRAP. Бронетранспортер G5 заявляется как машина модульной конструкции, позволяющей на данной базе создавать значительное число машин различного назначения с различным уровнем бронирования. Сообщается о высоком базовом уровне баллистической и противоминной защиты, хотя конкретные ее характеристики не раскрываются. Боевой вес базовой машины составляет 26,5 тонн, десантное отделение имеет объем 14,5 кубометров. Возможно несение до 8,5 тонн нагрузки. Вместимость машины достигает 12 человек, размещаемых во взрывозащищенных креслах. БТР оснащен размещаемым спереди дизельным двигателем мощностью 560 л.с. Ходовая часть разработана FFG и включает по шесть катков на борт, сгруппированных в двух блоках по три катка. Катки (и, видимо, часть других элементов ходовой части) заимствованы от танка Leopard 1. Применены резиновые гусеницы американской компании Soucy Track. Заявлена максимальная скорость хода по шоссе 74 км/ч и запас хода по шоссе до 1000 км.

Помимо контракта на поставку Норвегии новых бронированных машин ACSV на платформе PMMC G5, компания FFG сообщила также об одновременном получении от NDMA контракта на модернизацию некоторой части состоящих на вооружении норвежской армии американских гусеничных бронетранспортеров М113 и командно-штабных машин М577 на их базе. Сообщается, что модернизация будет включать улучшение подвижности и защищенности М113 и М577. FFG имеет длительный опыт работ по ремонту и модернизации машин серии М113 (в том числе для Бундесвера) и уже осуществляла модернизацию БТР М113 для ряда заказчиков (в частности, Дании).

Опытные образцы разработанной германской компанией Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbh (FFG) гусеничной бронированной платформы PMMC G5 (с) FFG

Варианты машин различного назначения на базе гусеничной бронированной платформы PMMC G5 разработки германской компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbh (FFG) (с) FFG