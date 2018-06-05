Запасы на судный день



РВСН России.

Источник: youtube.com РВСН России.Источник: youtube.com

"Сармат" вернет паритет

Сегодня, когда наблюдается резкое усиление противостояния между Россией и возглавляемым США коллективным Западом, вновь, как в 60–80-е, высказываются опасения, что вспыхнет глобальный военный конфликт, чреватый применением ядерного оружия.

В ту пору, напомним, арсеналы ЯО пяти официально владевших им государств непрерывно увеличивались и наконец превысили 50 тысяч единиц. А мощность ядерных зарядов иногда доходила до умопомрачительных величин. Так, МБР "Титан-2", принятая на вооружение ВВС США в 1962-м, снаряжалась 9-мегатонной боеголовкой W-53 (авторитетный американский эксперт Чак Хансен утверждает, что Штаты были способны снабдить "Титаны" 35-мегатонной W-53 в так называемой грязной версии). В СССР разрабатывалась ракета УР-500, которая могла забросить 100-мегатонный боезаряд и стереть с лица земли целый регион.

За минувшие десятилетия ситуация изменилась радикально, поскольку ракетно-ядерное оружие приобрело качественно новые характеристики. Но это отдельная тема.

Резерв "активный" и "пассивный"

В прошлом году ядерный арсенал США оставался почти неизменным, Пентагон поддерживал запас на уровне порядка четыре тысячи боезарядов, которые планируется доставлять к цели с помощью баллистических ракет (МБР, БРПЛ) и бомбардировщиков. Большинство из этих боеголовок не развернуты, а хранятся на складах – так называемый активный резерв. Примерно из 1800 боезарядов, которые развернуты на носителях, около 1650 единиц находятся на баллистических ракетах или на базе бомбардировщиков в США, еще 150 тактических ЯБП – на европейских объектах Пентагона.

“К 2036 году Пентагон намерен полностью заменить "Минитмены"”

ВМС США в последнее время сокращали количество ракетных пусковых установок на каждой атомной подводной лодке (ПЛАРБ) с 24 до 20. Данные по американским стратегическим наступательным вооружениям на март 2018-го показали в общей сложности 240 ПУ на субмаринах, из которых 40 – на двух ПЛАРБ, проходящих капитальный ремонт (они считаются "неразвернутыми"). На ракетах "развернутых" подводных лодок насчитывается 945 боеголовок – в среднем от четырех до пяти на одну БРПЛ или почти по 90 на каждой субмарине.

С сентября 2009-го, когда Соединенные Штаты объявили, что у них в ядерном арсенале имеется 5113 боезарядов, он сократился на 1113 единиц. Однако не надо забывать примерно о 2550 боеголовках, находящихся в "пассивном резерве" в Департаменте энергетики, но все еще пригодных к использованию. Они ждут демонтажа, утилизации или использования в качестве запчастей для боеголовок, состоящих на вооружении. То есть общее количество ЯБЧ различных типов в США примерно 6550.

В США сухопутная часть ядерной триады является в противоположность российской наиболее слабым компонентом. Это МБР шахтного базирования, которые находятся в структуре военно-воздушных сил – в командовании глобального удара (так называемые 20-е воздушные силы). В его состав входят ракетные эскадрильи (MissileSquadron), объединенные в ракетные крылья, имеющие МБР LGM-30G Minuteman III. Они были приняты на вооружение в 1970 году.

В феврале 1977-го производство ракет "Минитмен-3" прекратили, последняя – 830-я МБР, изготовленная в ноябре 1978 года, поступила на базу ВВС "Хилл" (штат Юта). В настоящее время активно ведутся работы по продлению сроков службы оставшихся в строю ракет. Сегодня МБР организационно входят в состав трех ракетных крыльев (аналогичные соединения в российских РВСН – ракетные дивизии). Каждое крыло имеет по 100–150 ракетных ШПУ.

На 400 ракетах установлено 400 боеголовок. Еще столько же складированы, но могут быть в кратчайшие сроки возвращены в свои ячейки на платформах блоков разведения ракет ("возвратный потенциал"). Ракеты "Минитмен" будут состоять на вооружении до конца 2020-х, после чего их сменят МБР 5-го поколения, разрабатываемые по программе Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD). Ее активное финансирование началось в 2016 году. Стоимость создания, производства и модернизации наземной инфраструктуры – 62,3 миллиарда долларов, которые планируется выделять в течение трех десятилетий. Первая эскадрилья GBSD должна встать на боевое дежурство в 2029-м, а полностью заменить "Минитмены" Пентагон намерен к 2036 году.

"Новобранцы" РВСН

“До конца декабря планируется перевооружить комплексами "Ярс" 14 полков”

Россия после распада СССР была вынуждена обратить самое пристальное внимание на настоящее и будущее доставшегося ей ракетно-ядерного оружия, задумываться над тем, как самостоятельно решать возникающие при этом проблемы, чтобы критически не зависеть от бывших союзных республик. В декабре 1994-го на полигоне Плесецк состоялся первый запуск опытной отечественной ракеты нового типа. В ходе дальнейших испытаний были подтверждены ее расчетные характеристики, после чего принимается решение о начале серийного производства МБР. Первые "поточные" изделия "Тополь-М" изготовлены в 1997-м и предназначались для развертывания на ШПУ. Осенью 2000-го был произведен первый испытательный запуск ракеты с мобильной пусковой установки на колесном шасси. По имеющимся данным, осенью прошлого года РВСН держали на дежурстве 60 ракет "Тополь-М" в ШПУ. Еще 18 находилось на подвижных грунтовых комплексах. Таким образом, войска располагают 78 ракетами с таким же количеством моноблочных головных частей. Все шахтные комплексы дислоцированы в Саратовской области.

В "Тополь-М" входит унифицированная ракета 15Ж55/15Ж65. Первое обозначение используется для стационарного комплекса, второе – для мобильного. Отличия двух ракет заключаются только в транспортно-пусковом контейнере. Конструкция самой ракеты и состав ее бортовых агрегатов одинаковы для стационарного и подвижного комплексов.

По одной из существующих версий, попытка оснащения ракеты комплекса "Тополь-М" новой головной частью с несколькими боевыми блоками в итоге привела к появлению совершенно нового проекта. Такой комплекс получил обозначение РС-24 "Ярс". После прекращения серийного производства МБР "Тополь-М" "Ярс" – единственная ракета, поставляемая в РВСН.

Как и предшественник, проект "Ярс" подразумевал создание стационарного и подвижного комплексов, оснащенных унифицированной ракетой. По некоторым оценкам, в новых изделиях использовались определенные агрегаты, заимствуемые у существующих. Как следствие в определенной мере новые комплексы РС-24 могут считаться глубокой модернизацией предшественников.

Стратегические силы России и США. Источник: vpk-news.ru

Первый испытательный пуск МБР "Ярс" состоялся в мае 2007-го. Первый дивизионный комплект ракет и необходимого оборудования был передан РВСН в конце 2009 года. В середине 2010-го руководство Минобороны официально подтвердило факт развертывания новых МБР. Согласно открытым данным весной этого года в ракетных войсках имелось 90 "Ярсов" на мобильных пусковых установках и 30 в шахтных ПУ.

Предполагается, что ракета комплекса "Ярс" имеет длину около 23 метров при диаметре менее двух метров. Стартовая масса не превышает 50 тонн. Используется трехступенчатая конструкция с твердотопливными двигателями всех ступеней. Важнейшее отличие от "Тополя-М" в разделяющейся головной части. Ракета оснащена РГЧ ИН, в составе которой до четырех боеголовок мощностью 500 килотонн. Максимальная дальность стрельбы – 12 000 километров. Показатели точности остались на уровне МБР "Тополь-М". До конца декабря 2018 года планируется перевооружить стратегическими ракетными комплексами "Ярс" 14 полков.

По результатам проведенных в 70–90-х годах работ по комплексам ракетного оружия ВМФ и РВСН, в том числе и по боеприпасам малого и среднего класса мощности, был достигнут по существу беспрецедентный качественный рост их основных характеристик, определяющих боевую эффективность. Значительно, в разы увеличилась удельная энергия ЯБП. Для боеприпасов малого класса она выросла с 1 кт/кг до 5,2 кт/кг, для среднего – с 1 кт/кг до 2,5 кт/кг.

Современные боеприпасы, созданные уже в 2000-х годах, – 100-килограммовый малого класса и 200-килограммовый среднего класса мощности разработаны с учетом современных требований к повышенной безопасности на всех этапах жизненного цикла, надежности, защищенности в нештатных условиях при эксплуатации и при несанкционированных действиях. Это обеспечивается впервые примененной инерциальной адаптивной системой подрыва в сочетании с используемыми в составе автоматики датчиками и устройствами. Одновременно повышен уровень противодействия ПРО. По расчетам американских специалистов из Лос-Аламосской и Ливерморской ядерных лабораторий США, им понадобится не менее 20 лет при соответствующем финансировании, чтобы выйти на такой же, как у русских, уровень удельной мощности ядерных зарядов.

Российский Военно-морской флот имеет в составе 11 операционных стратегических ракетных подводных лодок с БРПЛ. Всего на этих субмаринах – 176 ракет с 768 ядерными боеголовками. Пять ПЛ проекта 667БДРМ базируются на Северном флоте. Они несут 80 пусковых установок Р-29РМ (SS-N-23). Одна подводная лодка проекта 955 с 16 БРПЛ "Булава" также находится на СФ. Единственная база Тихоокеанского флота располагает тремя подводными лодками 667БДР (Delta III), которые имеют 48 ракет Р-29Р (SS-N-18) и две подводные лодки проекта 955 с 32 БРПЛ "Булава".

Цифры, полученные при последнем официальном обмене данными между сторонами Договора СНВ-3 на 1 марта 2018 года, показывают приблизительное равенство стратегических сил. Но это лишь на первый взгляд. В реальности суммарный забрасываемый вес МБР и БРПЛ США –1668 тонн, России –1155 тонн. Необходимо еще учесть солидный "возвратный потенциал" у американцев: 400 боеголовок W-78/Mk-12A для МБР и 1600 W-76/Mk-4 для БРПЛ. Самое главное, что у них это есть. Платформы блоков разведения наших ракет заполнены "под завязку", нет ни одной свободной ячейки. Ждем "Сармат" – только он выравняет положение.

Сергей Кетонов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 21 (734) за 5 июня 2018 года