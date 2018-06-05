Новый Азовский поход



Катер "Гюрза" ВМФ Украины.

Источник: wikimedia.org Катер "Гюрза" ВМФ Украины.Источник: wikimedia.org

Украина готовится защищать Бердянск и Мариуполь

Азовское море стало полем противостояния России и Украины. Но эскалация напряженности в этом районе началась задолго до событий в Крыму.

Конфликт из-за острова Тузла возник еще в 2003-м. Тогда в ходе переговоров удалось найти компромисс. А также решить ряд сложных вопросов, связанных с организацией судоходства в Керченском проливе и самом Азовском море.

Но сейчас ситуация вышла из-под контроля. Обострение спровоцировал Киев. Украинские пограничники задержали в марте российский траулер "Норд". При этом представители незалежной грубо нарушили все ранее достигнутые межправительственные договоренности. Москва ответила спустя некоторое время, но весьма эффективно.

Противостояние в акватории продолжается. Стороны наращивают морские силы и пытаются максимально использовать возможности пограничного контроля. Пока проигравшим оказывается Киев. В частности, уже частично заблокировано судоходство в районе Бердянска. Но сдаваться Украина не намерена. Для Киева Азовское море – важнейший торгово-транспортный канал.

Хроника противостояния

“Киев рассматривает проблему Азовского моря не только как пограничный конфликт. Здесь самое слабое место Украины”

Проблемы между Россией и Украиной из-за Азовского моря начались достаточно давно. В их основе лежал контроль над островом Тузла. Формально песчаный клочок суши относится к территории Крыма. Между островом и Керчью проходит единственный судоходный канал. Поэтому Киев получал формальный контроль над судоходством в Азовском море и мог взымать пошлины со всех заходящих туда кораблей.

Для Украины Азов значимее, чем для России. Порты Бердянска и Мариуполя – важнейшие транспортные узлы. Оттуда идет значительный объем украинского экспорта, в том числе металлургической продукции. Для России большое значение на Азовском море имеет порт в Ейске. Через него идет экспорт зерна.

Право контроля над Тузлой долгое время оспаривалось Россией. А в 2003 году началось строительство дамбы от Тамани до косы острова. Это вызвало резкий ответ Украины. Киев даже попытался задействовать военно-морские силы. После встречи Владимира Путина и Леонида Кучмы (бывшего на тот момент президентом Украины) строительство было остановлено.

Стороны вступили в переговоры. И хотя статус острова Тузла так и не был определен, Москва и Киев согласовали правила поведениях в Азовском море. В том числе свободный проход гражданских судов и военных кораблей.

vpk-news.ru

До начала крымских событий договоренности соблюдались с обеих сторон. Правда, проблемы с досмотрами судов эпизодически возникали. Но обходилось без задержаний и арестов. Все было относительно спокойно даже в 2014–2015 годах, когда на юго-востоке Украины шли боевые действия. Хотя после присоединения Крыма Москва, естественно, заявила, что Тузла – российская территория.

"Гюрза" обещает стать грозным оружием ВМФ ВСУ. Фото: wikimedia.org

Единственная претензия, выдвинутая Киевом, была связана с полетами российских беспилотников со стороны Крыма через Азовское море к Мариуполю. В частности, в ходе одного такого вылета потерпел крушение БЛА "Орлан-10". Его обломки были предъявлены Службой безопасности Украины.

Но с введением в эксплуатацию Крымского моста ситуация начала меняться. Украинские пограничники стали останавливать корабли в зоне, которая согласно договоренностям относилась к России. Самый известный случай – задержание 25 марта рыболовецкого судна "Норд".

12 миль свободы

Как утверждала украинская сторона, "Норд" в момент задержания находился в ее 12-мильной зоне. Правда, спустя некоторое время СБУ признало, что судно находилось дальше.

Россия пыталась вернуть экипаж дипломатическим путем. Киев всяческие затягивал решение вопроса, придумывая юридические препоны. Судя по всему, Москва, устав ждать, перешла к активным мерам.

Керченский "Норд" до сих пор в украинском плену. Фото: cdn.tvc.ru

С 30 апреля российская сторона в одностороннем порядке ужесточила проход кораблей и судов в Азовское море. Официально это было сделано в связи с вводом в эксплуатацию Крымского моста. Российские пограничники в районе Керченского пролива стали чаще останавливать для проверки суда, следовавшие в украинские порты. Примечательно, что с этого момента пограничные корабли незалежной перестали покидать свои базы в Бердянске и Мариуполе.

Первыми под раздачу попали украинские рыбаки. Несколько судов было задержано пограничниками ФСБ РФ в районе российской зоны. На экипажи завели уголовные дела.

Фото: defence.ru

С середины мая российская береговая охрана начала задерживать для проверки суда не только в районе Керченского пролива, но и на выходе из Бердянска и Мариуполя. Фактически украинское судоходство было прижато к 12-мильной зоне. Конечно, российские пограничники ведут себя корректно и не задерживают экипажи без причины. Но для иностранных судовладельцев украинские порты в Азовском море становятся все более проблемными. А значит, падает их привлекательность.

Начало милитаризации

Киев, оказавшись в сложной ситуации, начал наращивать силы. В частности, Украина укрепляет береговую оборону в районе Азовского моря. В средствах массовой информации прошло сообщение о переброске дополнительных частей и подразделений на это направление.

Понятно, что противостоять российским боевым кораблям украинские пехотинцы и танкисты вряд ли смогут. Но такое решение говорит о том, что Киев рассматривает проблему Азовского моря не только как пограничный конфликт. По всей видимости, украинская власть видит здесь слабое место, куда, как она считает, при обострении ситуации может ударить Россия.

Речные артиллерийские катера пр. 1204 "Шмель". Фото: wikimedia.org

С такой оценкой сложно поспорить. Российский флот получил полное господство в Азовском море. Поэтому, используя десантные корабли и плавсредства, наши моряки могут высаживать десанты во многих местах на побережье. При этом под удар попадают важнейшие для экономики Украины порты Бердянска и Мариуполя.

Киев готовится к противостоянию и на море. В частности, озвучивались планы перевести в Азовское море новейшие бронекатера типа "Гюрза" (проекта 58150). Российские эксперты раскритиковали эти корабли. Но для Азовского моря бронекатера проекта 58150 достаточно серьезные машины. Мореходности у них более чем достаточно. Малая высота затрудняет обнаружение с помощью радиолокационных станций. В частности, с этой проблемой уже столкнулись корабли Черноморского флота. Как рассказали "Военно-промышленному курьеру" несколько собеседников, служащих на ЧФ, российские моряки несколько раз обнаруживали "Гюрзы" неожиданно близко от себя.

Российские пограничники в середине мая задержали у берегов Крыма украинскую фелюгу "ЯМК 0041". Силовики изъяли у рыбаков более 9300 метров сетей. В них запутались и погибли 46 дельфинов-азовок, занесенных в Красную книгу. Фото: wikimedia.org

Бронекатера вооружены 30-мм автоматическими пушками и противотанковыми ракетными комплексами "Барьер". Их огневой мощи хватит, чтобы без проблем потопить "Дюгонь" или "Раптор". Главная проблема "Гюрзы" – отсутствие полноценных средств ПВО, а также проблемы с "Барьерами". До сих пор морской вариант этого ПТРК даже не вышел на испытания.

К настоящему времени украинские кораблестроители построили шесть катеров. Два переданы флоту, еще четыре проходят испытания. В перспективе ВМСУ могут перебросить на Азов два катера. Понятно, что сделать это морским путем не получится. Но габариты "Гюрзы" позволяют перевозить их самолетами Ан-124 или поездами.

Также Киев может вооружить несколько скоростных гражданских катеров и судов. Такие средства способны создать определенные трудности и попортить кровь российским военным морякам.

"Шмель" против "Гюрзы"

“В планах Киева – перебросить в Азовское море новейшие бронекатера типа "Гюрза"”

До недавнего времени Россия не разворачивала каких-либо сил в Азовском море. Там действовали пограничные корабли и катера. А в Ейске был развернут 859-й учебный центр морской авиации, известный по тренажеру НИТКА. В Темрюке дислоцируется 382-й батальон морской пехоты (формально входящий в состав 810-й бригады морской пехоты). Он считается так называемой миротворческой воинской частью. Правда, за время своего существования 382-й обмп участия в миротворческих операциях так и не принял. Но активно действовал в Черноморском регионе на учениях. А в 2008 году личный состав участвовал в отражении нападения Грузии на Южную Осетию. В настоящее время батальон перевооружен на новейшие БТР-82.

В районе Крымского моста появились российские бронекатера проекта 1204 "Шмель". Ранее они входили в состав дивизиона артиллерийских кораблей Каспийской военной флотилии. Всего в Азов перешли три катера.

Конечно, "Шмели" – достаточно старые корабли. Их главный калибр – 76-мм пушки от танков ПТ-76. Также на вооружении катеров есть неуправляемые ракеты и 25-мм автоматы. В отличие от украинских бронекатеров проекта 58150 главная задача "Шмелей" – нанесение ударов по береговым объектам.

Результат боевого столкновения двух катеров спрогнозировать сложно. У украинского более современное вооружение, зато российский серьезно бронирован и обладает неплохими маневренными качествами. ПТРК "Барьер" имеют явное преимущество над 76-мм пушками. Но пока на украинских кораблях противотанковых ракетных комплексов нет.

Зато "Шмели" легко расправятся с любыми украинскими вооруженными судами. А главный враг "Гюрзы" – боевые вертолеты. Недалеко от Ейска – в Кореновске дислоцируется 55-й отдельный вертолетный полк. Его Ми-28, Ка-52 и Ми-35М с учетом размеров Азовского моря легко прикроют группы кораблей и судов. А при необходимости без проблем отправят "Гюрзу" на дно.

Своими провокациями Киев сам создал кризис в районе Азовского моря. Попытка решить проблему наращиванием военного присутствия в Азовском море выглядит неубедительно. Украинские силы достаточно слабы. Конечно, ВСУ могут прикрыть свою береговую линию и создать проблемы десантам. Но и все. У ВМС и погранслужбы Украины нет средств, чтобы хоть как-то противостоять российским силам в Азовском море, которые в ответ на захват "Норда" оказывают серьезное давление.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 21 (734) за 5 июня 2018 года