Иракская армия пересаживается на УАЗы
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УАЗ-469.
Источник: rg.ru
Российские УАЗы получают все большее распространение в вооруженных силах Ирака. На появившихся в Сети фотографиях можно увидеть целое подразделение, пересевшее на ульяновские джипы.
نعم UAZ-469 مع الجيش العراقي pic.twitter.com/hDxZOc83PX— KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) 3 июня 2018 г.
Автомобили вооружены станковыми гранатометами СПГ-9, 82-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами ДШК. Ранее также встречались машины с легкими 12-ствольными реактивными системами залпового огня калибра 107 мм китайского производства Тип 63 и их иранскими клонами Fajr-1.
УАЗ-469, позднее получивший обозначение УАЗ-3151, - одна из самых распространенных машин такого класса в армии времен Саддама Хусейна. Она применялась в войсках на всем протяжении кровопролитной восьмилетней войны с Ираном. Что любопытно, иранцы также с большим удовольствием эксплуатировала эти автомобили.
По рассказам советских военных советников, иракские водители ценили наши автомобили за уникальные характеристики проходимости, а также за простоту и неприхотливость. Неудивительно, что и сегодня силовики этой страны выбрали российскую автомобильную технику.
В настоящее время Ирак активно приобретает оружие в России. Можно вспомнить боевые вертолеты Ми-35М и Ми-28НЭ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", зенитные комплексы "Панцирь-С1".
Также недавно стало известно о прибытии в эту страну танков Т-90С, бронированных машин БРЭМ-1М, седельных тягачей с прицепами КАМАЗ-65225 и бронеавтомобилей "Горец-М".
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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04.06.2018
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