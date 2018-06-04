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Иракская армия пересаживается на УАЗы

05.06.2018 Российская газета 667 0
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УАЗ-469
УАЗ-469.
Источник: rg.ru

Российские УАЗы получают все большее распространение в вооруженных силах Ирака. На появившихся в Сети фотографиях можно увидеть целое подразделение, пересевшее на ульяновские джипы.



Автомобили вооружены станковыми гранатометами СПГ-9, 82-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами ДШК. Ранее также встречались машины с легкими 12-ствольными реактивными системами залпового огня калибра 107 мм китайского производства Тип 63 и их иранскими клонами Fajr-1.

УАЗ-469, позднее получивший обозначение УАЗ-3151, - одна из самых распространенных машин такого класса в армии времен Саддама Хусейна. Она применялась в войсках на всем протяжении кровопролитной восьмилетней войны с Ираном. Что любопытно, иранцы также с большим удовольствием эксплуатировала эти автомобили.

По рассказам советских военных советников, иракские водители ценили наши автомобили за уникальные характеристики проходимости, а также за простоту и неприхотливость. Неудивительно, что и сегодня силовики этой страны выбрали российскую автомобильную технику.

В настоящее время Ирак активно приобретает оружие в России. Можно вспомнить боевые вертолеты Ми-35М и Ми-28НЭ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", зенитные комплексы "Панцирь-С1".

Также недавно стало известно о прибытии в эту страну танков Т-90С, бронированных машин БРЭМ-1М, седельных тягачей с прицепами КАМАЗ-65225 и бронеавтомобилей "Горец-М".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Ирак
Иран
Китай
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БРЭМ-1
Горец БА
Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
Солнцепёк
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
КАМАЗ

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