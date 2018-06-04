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Google: "не будь злом"

05.06.2018 Warspot 359 0
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Плакат против участия Google в военных разработках.
Плакат против участия Google в военных разработках.
Источник: commondreams.org

Американская корпорация Google объявила о прекращении совместной работы с Минобороны США. Вчера, 3 июня, портал techcrunch.com сообщил о том, что софтверный гигант отказался продолжать своё участие в проекте Maven.

В прошлом году Минобороны США совместно с Google начали разработку проекта Maven, в рамках которого планировалось создать систему автоматического распознавания объектов на фото- и видеоматериалах, отснятых с беспилотников.

В военном ведомстве рассчитывали, что таким образом удастся значительно снизить нагрузку на сотрудников, занимающихся анализом отснятых материалов. Но после того, как руководство Google сообщило о проекте своим сотрудникам, часть из них негативно отнеслась к этому и даже подписала петицию, требуя расторгнуть контракт с Минобороны США. Протестующие ссылались на внутренний устав компании, один из пунктов которого звучит как "не будь злом" (под "злом" подразумевалось участие в войне, позже этот пункт был удалён из документа).

После того, как в мае текущего года несколько сотрудников в знак протеста уволились из компании, Google объявил, что не будет продолжать участия в военных проектах.
04.06.2018
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Страны
США
Проекты
БПЛА

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