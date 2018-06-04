Ракета Agni-5 совершила полёт на максимальную дальность
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Пуск ракеты Agni-5.
Источник: indiatimes.com
В Индии прошёл испытательный пуск ракеты Agni-5. Сегодня, 4 июня, портал indiatimes.com сообщил о том, что на специальном полигоне, оборудованном на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша, состоялось шестое тестирование перспективной межконтинентальной баллистической ракеты.
В Минобороны Индии не раскрывают деталей испытаний, но указывают, что они прошли успешно. Ракета стартовала с полигона на острове и поразила цель на расстоянии 5000 км – максимальной заявленной дальности.
Длина Agni-5 составляет около 17 м, масса – 50 т. Ракета может нести боеголовку массой свыше 1 т и с высокой точностью поражать цели на расстоянии 5000 км. Эксперты считают, что индийские военные занижают реальные возможности ракеты, и что характеристики Agni-5 позволяют ей преодолевать расстояния до 8000 км и нести полуторатонные боеголовки.
Agni-5 – самая "дальнобойная" в семействе индийских баллистических ракет Agni. Ранее Минобороны Индии приняло на вооружение ракеты Agni-1 (дальность действия – 700 км), Agni-2 (2000 км), Agni-3 (2500 км) и Agni-4 (3500 км). Индийское военное ведомство неоднократно заявляло, что эти ракеты позволяют стране поддерживать ядерный паритет с Пакистаном, а с принятием на вооружение Agni-5 у Индии появится оружие для "общения на равных" с Китаем. Известно, что в Индии ведётся разработка ракеты Agni-6 с возможностью подводного пуска и дальностью полёта 8000–10 000 км.
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04.06.2018
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