Пакистан законтрактовал еще два китайских фрегата проекта 054А

Как сообщили ВМС Пакистана, 1 июня 2018 года в Равалпинди министерство оборонной промышленности Пакистана подписало с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding Trading Company Ltd. (CSTC; входит в состав китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation - CSSC) контракт на постройку для пакистанского флота еще двух фрегатов китайского проекта 054А. Стоимость контракта не сообщается. Таким образом, суммарно ВМС Пакистана заказали к настоящему времени четыре фрегата проекта 054А, которые должны быть введены в строй к концу 2021 года.

Фрегат Yangzhou ( ?? ,бортовой номер "578") проекта 054А ВМС НОАК - 19-й по счету корабль этого типа. Снимок 2016 года (с) www.jeffhead.com

Напомним, что контракт на постройку первых двух фрегатов проекта 054А был заключен Пакистаном с CSTC в июне 2017 года (тогда многими источниками ошибочно сообщалось, что контракт был подписан только на один корабль проекта 054А). С учетом заявляемых весьма сжатых сроков поставки кораблей (все четыре фрегата должны быть в составе ВМС Пакистана уже в 2021 году), по всей видимости, все четыре единицы будут построены в КНР.

Пакистан испытывает острую необходимость в замене составляющих ядро пакистанского флота пяти бывших британских фрегатов типа Amazon (тип 21) постройки 1970-х годов, к настоящему времени полностью устаревших и изношенных (один фрегат уже списан).

Ранее в 2009-2013 годах Пакистан получил четыре фрегата китайского экспортного проекта F-22P (три из которых были построены в КНР и один по лицензии в Карачи). Сообщается, что китайская сторона предлагала пакистанцам модифицированный вариант фрегата проекта F-22P, материалы по которому демонстрировались в 2016 году, однако пакистанский флот отклонил этот вариант и в итоге заказал фрегаты проекта 054А по образцу кораблей ВМС НОАК.

Фhегаты проекта 054А (обозначение НАТО Jiangkai II) являются основными кораблями этого класса ВМС НОАК и строятся на двух верфях корпорации CSSC - шанхайской верфи Hudong Shipyard объединения Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. (на ней строилисьи фрегаты проекта F-22P для Пакистана) и верфи Guangzhou Huangpu Shipbuilding Company в Гуанчжоу. С января 2008 года китайский флот ввел в свой состав 27 фрегатов проекта 054А, и еще три корабля находятся в настоящее время в достройке на плаву.

Церемония подписания министерством оборонной промышленности Пакистана с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding Trading Company Ltd. (CSTC; входит в состав китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation - CSSC) контракта на постройку для пакистанского флота еще двух фрегатов китайского проекта 054А. Равалпинди, 01.06.2018 (с) www.facebook.com/PakistanNavyNHQ