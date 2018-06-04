Рогозин назвал снижение аварийности при запусках приоритетом российской космической отрасли



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин называет снижение аварийности при пусках ракет и восполнение кадров приоритетами космической отрасли, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Там рассказали, что в понедельник в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ФГУП "ЦЭНКИ") состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Д.Рогозина с руководством предприятия, на которой он представил нового генерального директора центра - Андрея Охлопкова, ранее занимавшего должность директора дирекции по координации производства на АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева".

"На встрече руководитель госкорпорации обозначил ряд остро стоящих перед отраслью задач, в числе которых - восстановление кооперации и координации между предприятиями ракетно-космической промышленности, сохранение и восполнение кадрового потенциала, снижение аварийности и другие вопросы", - заявили в пресс-службе.

В ходе встречи Д.Рогозин познакомился с руководством ключевого предприятия, специализирующегося на создании наземной космической инфраструктуры и управляющего космодромами Байконур и Восточный, а также пообщался по прямой телесвязи с филиалами предприятия на космодромах.

ФГУП "ЦЭНКИ" - одно из основных предприятий ракетно-космической отрасли России. На предприятии работает около 14 тысяч человек.