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Путин подписал закон, который расширяет его полномочия в вопросах ВТС и работы частных компаний

05.06.2018 Интерфакс-АВН 787 0
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Президент России В.Путин. Архивное фото
Президент России В.Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия президента РФ в вопросах регулирования деятельности частных компаний, а также в области военно-технического сотрудничества (ВТС).

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 24 мая, одобрен Советом Федерации 30 мая.

Поправки были внесены в конце мая депутатами Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия") и Игорем Дивинским ("Единая Россия") сразу ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы работы финансового уполномоченного в РФ.

Статья 4 подписанного закона наделяет президента РФ правом "в исключительных случаях" принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) без соблюдения отдельных требований закона о ВТС.

Статья 11 расширяет полномочия генерального директора государственной корпорации "Ростех". Уточняется, что он вправе принимать решения, не предусмотренные федеральным законом, регулирующим деятельность данной корпорации.

Статья 12 регулирует особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения компаний в отдельных сферах деятельности. Сюда включается также реализация обязанностей по хранению, раскрытию и предоставлению информации о деятельности компаний, особенности совершения сделок (включая их нотариальное удостоверение и учет). Статья включает в себя также особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, особенности учета информации о ценных бумагах. Указывается, что "в отдельных сферах деятельности в исключительных случаях" данные особенности могут устанавливаться президентом РФ.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
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