Новый комплекс авиационной тактической разведки ТАКР 7001 представлен в Кубинке

ООО НПО "Авиационные системы" представило новый беспилотный авиационный комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001 собственной разработки. В комплекс входят унифицированные беспилотные летательные аппараты (БЛА) самолетного и вертолетного типов, сообщил источник в российской компании.

Перспективный БЛА самолетного типа К-0106, разработанный компанией ООО «НПЦ «Авиационные системы» (Москва). Данный коллектив ранее был хорошо известен под брендом М.А.К. («Модернизация авиационных комплексов»). «Авиационные комплексы» активно работают в области систем БЛА, и помимо разработок в малом классе также ведут проект БЛА вертолётного типа достаточно большой размерности. Кубинка, 25.05.2018. Источник: Денис Федутинов

Беспилотник К-0106 представляет собой высокоплан самолетного типа с тянущим винтом в носовой части БЛА. Вес составляет 6,кг., время нахождения в воздухе около полутора часов.

Беспилотный квадрокоптер К-0107, предлагаемый компанией «Авиационные системы». Интересной особенностью является то, что данный БЛА вертолетного типа и вышеупомянутый БЛА самолетного типа К-0106 входят в состав единого тактического комплекса разведки. Кубинка, 25.05.2018. Источник: Денис Федутинов

Беспилотник вертолетного типа К-0107 построен по схеме квадрокоптера, четыре винта расположены на складываемых лучевых балках. Масса БЛА составляет 5,1 кг., время нахождения в воздухе до 1 часа.

Система связи собственной разработки, установленная на БЛА, позволяет поддерживать связь на расстоянии 15 километров. На беспилотнике установлена унифицированная система наблюдения, позволяющая идентифицировать людей на дистанциях 1,5 километра днем и одного километра ночью.

Полный комплекс БЛА состоит из двух беспилотников, наземного мобильного пункта управления, выносного антенного поста, ЗиП и средств переноски.

ООО "НПЦ "Авиационные системы" ранее был хорошо известен под брендом М.А.К. ("Модернизация авиационных комплексов").