Новый комплекс авиационной тактической разведки ТАКР 7001 представлен в Кубинке
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ООО НПО "Авиационные системы" представило новый беспилотный авиационный комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001 собственной разработки. В комплекс входят унифицированные беспилотные летательные аппараты (БЛА) самолетного и вертолетного типов, сообщил источник в российской компании.
Беспилотник К-0106 представляет собой высокоплан самолетного типа с тянущим винтом в носовой части БЛА. Вес составляет 6,кг., время нахождения в воздухе около полутора часов.
Беспилотник вертолетного типа К-0107 построен по схеме квадрокоптера, четыре винта расположены на складываемых лучевых балках. Масса БЛА составляет 5,1 кг., время нахождения в воздухе до 1 часа.
Система связи собственной разработки, установленная на БЛА, позволяет поддерживать связь на расстоянии 15 километров. На беспилотнике установлена унифицированная система наблюдения, позволяющая идентифицировать людей на дистанциях 1,5 километра днем и одного километра ночью.
Полный комплекс БЛА состоит из двух беспилотников, наземного мобильного пункта управления, выносного антенного поста, ЗиП и средств переноски.
ООО "НПЦ "Авиационные системы" ранее был хорошо известен под брендом М.А.К. ("Модернизация авиационных комплексов").
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04.06.2018
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