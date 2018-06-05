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Американский автоматический карабин M4A1 оказался с дефектом

05.06.2018 Военное обозрение 334 1
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Американская армия испытывает проблемы с автоматическими карабинами (автоматами) M4A1, которые оказались небезопасными. Военнослужащие обнаружили, что их оружие может непроизвольно стрелять при переключении режима ведения огня, передает "Warspot" со ссылкой на журнал Popular Mechanics.

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Впервые проблему обнаружили в марте 2018 года, когда на учебных стрельбах один из американских солдат записал на видео, как его M4A1 совершает выстрел без прикосновения к спусковому крючку. Он попытался переключить режим ведения огня с полуавтоматического на автоматический и в это время карабин самопроизвольно произвел выстрел. Также сообщается, что через месяц аналогичный случай произошел с M4A1, но уже производства другой компании, и опять самопроизвольный выстрел произошел при переключении режима огня на полуавтоматический режим.

Необходимо напомнить, что M4A1 — модернизированная версия автоматического карабина M4, который пришёл на смену винтовке М16 и её модификациям, ее производят две фирмы - Colt и FN. Обнаруженная проблема была выявлена у карабинов обоих производителей.

Для выявления данной проблемы были протестированы почти 9000 единиц M4A1, из них 10% оказались с вышеуказанным дефектом. Так как протестировать все 259 000 автоматов М4А1, поступивших в армию, невозможно, то для солдат выпустили специальную инструкцию, помогающую выявить дефект.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M16
M4 Carbine
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Враг
8473
№1
05.06.2018 16:42
Цитата
Необходимо напомнить, что M4A1 — модернизированная версия автоматического карабина M4, который пришёл на смену винтовке М16 и её модификациям, ее производят две фирмы - Colt и FN.
Взяли б, что ли, тот же FN, но SCAR, но тут Colt не удел и будет резко против, а отечественного производителя надо поддерживать, особенно когда там работает много отставных генералов.
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