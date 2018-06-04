Боинг прогнозирует увеличение продаж оборонных услуг АТР на международном рынке



Летные испытания индонезийского ударного вертолета AH-64E Apache Guardian в США.

Источник: Wayan Agus Летные испытания индонезийского ударного вертолета AH-64E Apache Guardian в США.Источник: Wayan Agus

Boeing стремится закрепиться на рынке оборонных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона, который, по его прогнозам, в течение следующего десятилетия станет самым крупным в мире.

На брифинге в Сингапуре вице-президент по международным продажам и маркетингу в Boeing Defense, Space & Security Джефф Шокки сказал, - «Следующим большим направлением продажи услуг на мировой арене станет удвоение спроса [Азиатско-Тихоокеанского] региона в ближайшее десятилетие и формирование крупнейшего рынка в мире».

Вице-президент по международным продажам Джин Каннингем рассказывает, что Boeing в переговорах с правительствами, «уже не может сказать «у меня есть Apache, Вы хотели бы купить Apache». Компании приходится разбираться в их специфических потребностях, проблемах безопасности и функциональности, которую они ищут.

Такие переговоры создают возможности для формирования программ поддержки, объединяющих несколько продуктов, в отличие от традиционной поддержки отдельной платформы, добавил он.

По всему региону сохраняются большие перспективы продаж военных самолетов. Boeing ведет переговоры с правительствами нескольких стран о своих самолетах заправщиках, морских патрульных и вертолетных платформах.

Каннингем добавляет, что Boeing «участвует в этом процессе, чтобы оценить, каким может быть их следующий истребитель», поскольку Япония подбирает будущую замену своим F-2.

В апрельских отчетах отмечалось, что конкурент Lockheed Martin планирует предложить гибрид F-22 Raptor и F-35 Lightning II покрывающий ожидаемые требования.

Между тем, производитель предлагает продать P-8 Poseidon Южной Корее, которая, скорее всего, примет решение о приобретении морского патрульного самолета к концу 2018 года.

В Индии Boeing рассчитывает представить KC-46, как удовлетворяющий их требованиям. В компании особо отметили, что 1 июня совместное предприятие Tata Boeing Aerospace «на пять шесть недель» раньше поставило свой первый фюзеляж AH-64 Apache.

Предприятие, расположенное в г. Хайдарабад (Индия), введенное год назад в эксплуатацию, станет единственным глобальным производителем фюзеляжей для AH-64, поставляемых Boeing своим международным клиентам, включая Соединенные Штаты. Предприятие также будет производить вспомогательные конструкции и вертикальные лонжероны многоцелевого боевого вертолета.

Кроме того Boeing рассчитывает на поставку восьми вертолетов AH-64 в Индонезию и провела переговоры с Джакартой о возможной продаже CH-47 Chinooks.

«Компании во всём мире, использующие Apache, используют и Chinooks. Несомненно, у этих двух вертолетов есть прекрасное сочетание - оборонные возможности и мы, готовые предоставить уникальные решения», - сказал Каннингем.

Автор: Аарон Чонг

Перевод: ВПК.name

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