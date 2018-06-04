Швеция близка к принятию решения о покупке ЗРК "Пэтриот"



Пусковая установка М901. Пусковая установка М901.

ЦАМТО, 4 июня. Как ожидается, представители Швеции и американской компании Raytheon завершат согласование условий поставки системы ПВО/ПРО "Пэтриот" в ближайшие несколько недель.

Как сообщает Reuters со ссылкой на руководителя отдела проектирования сухопутных войск Агентства по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) Йоакима Левина (Joakim Lewin), в настоящее время переговоры с США по поставке "Пэтриот" близятся к завершению. Агентство намерено в ближайшее время направить правительству запрос на получение разрешения подписать контракт.

Стоимость покупки оценивается в 10 млрд. шведских крон (1,13 млрд. долл.). Это крупнейший контракт на поставку ПВН Швеции с 2013 года, когда началась модернизация 60 истребителей "Грипен" стоимостью около 47 млрд. крон.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Швеции в ноябре 2017 года уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) направить в США письмо с запросом и приступить к предварительным переговорам о приобретении системы противовоздушной обороны "Пэтриот". Целью проекта является поставка ВС Швеции, начиная с 2020 года, системы ПРО/ПВО, которая должна быть готова к боевому применению не позднее 2025 года.

В феврале 2018 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+, включая РЛС AN/MPQ-65, 12 пусковых установок M903, 100 ЗУР MIM-104E (GEM-T), 200 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого оборудования и услуг. Полная стоимость продажи в рамках запроса была оценена в 3,2 млрд. долл.

На текущий момент, стоимость начального пакета должна составить около 1,2 млрд. долл. Стоимость одобренного Госдепом США комплекта продажи существенно выше, поскольку в запросе FMV указало самый полный список оборудования для оснащения 4 батарей.

В частности, на первом этапе планируется приобрести минимальный пакет ракет, необходимый для организации боевого дежурства и обучения личного состава. В перспективе может быть реализован опцион на поставку основной партии ЗУР, что увеличит стоимость продажи до 3 млрд. долл.

Планируется, что шведское правительство примет окончательное решение по приобретению ЗРК "Пэтриот" до 10 августа. Как ожидается, поставка систем начнется в 2021 году.