Десантники получили первые модули разведки и управления для системы ПВО ВДВ
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Источник: © Юрий Смитюк/TACC
Применение новой системы управления повышает эффективность применения средств ПВО
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Первые комплекты модулей разведки и управления и модули планирования для использования в единой системе управления в тактическом звене подразделений ПВО Воздушно-десантных войск поступили на вооружение Ивановского соединения Воздушно-десантных войск.
Об этом в понедельник журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"На вооружение подразделений противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск поступили новейшие модули разведки и управления (МРУ-Д) и модули планирования (МП-Д), входящие в состав единой системы управления в тактическом звене подразделений ПВО ВДВ. Первый комплект МРУ-Д И МП-Д поступил на вооружение подразделений противовоздушной обороны Ивановского соединения ВДВ", - сказали в Минобороны.
По информации ведомства, новые модули позволяют полностью автоматизировать систему управления огнем от командира зенитно-ракетного полка до стрелка-зенитчика (оператора боевой машины), эффективно вести боевую работу как на стоянке, так и в движении.
"Применение новой системы управления значительно снижает цикл стрельбы по воздушным целям и повышает эффективность применения средств ПВО в войсках в целом. Время от постановки задачи до огневого воздействия по цели составляет не более двух секунд", - подчеркнули в министерстве.
По данным открытых источников, модуль разведки и управления ПВО на базе БТР-МД и МП-Д входят в подсистему ПВО тактического звена "Барнаул-Т".
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04.06.2018
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