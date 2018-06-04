Десантники получили первые модули разведки и управления для системы ПВО ВДВ



Источник: © Юрий Смитюк/TACC Источник: © Юрий Смитюк/TACC

Применение новой системы управления повышает эффективность применения средств ПВО

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Первые комплекты модулей разведки и управления и модули планирования для использования в единой системе управления в тактическом звене подразделений ПВО Воздушно-десантных войск поступили на вооружение Ивановского соединения Воздушно-десантных войск.

Об этом в понедельник журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"На вооружение подразделений противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск поступили новейшие модули разведки и управления (МРУ-Д) и модули планирования (МП-Д), входящие в состав единой системы управления в тактическом звене подразделений ПВО ВДВ. Первый комплект МРУ-Д И МП-Д поступил на вооружение подразделений противовоздушной обороны Ивановского соединения ВДВ", - сказали в Минобороны.

По информации ведомства, новые модули позволяют полностью автоматизировать систему управления огнем от командира зенитно-ракетного полка до стрелка-зенитчика (оператора боевой машины), эффективно вести боевую работу как на стоянке, так и в движении.

"Применение новой системы управления значительно снижает цикл стрельбы по воздушным целям и повышает эффективность применения средств ПВО в войсках в целом. Время от постановки задачи до огневого воздействия по цели составляет не более двух секунд", - подчеркнули в министерстве.

По данным открытых источников, модуль разведки и управления ПВО на базе БТР-МД и МП-Д входят в подсистему ПВО тактического звена "Барнаул-Т".