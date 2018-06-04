Путин подписал закон о ратификации договора с Киргизией о развитии ВТС
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На российской авиабазе в городе Канте (Киргизия).
Источник: Владимир Пирогов/РИА "Новости"
Договор был подписан в июне 2017 года
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС). Документ, принятый Госдумой 24 мая и одобренный Советом Федерации 30 мая, опубликован на официальном портале правовой информации.
Договор был подписан в Москве 20 июня 2017 года. Он определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения для национальных вооруженных сил, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб обеих стран. Поставки будут осуществляться по контрактам, заключаемым уполномоченными организациями России и Киргизии, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения.
Предусматривается установление благоприятного режима взаимодействия сторон в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации, продления сроков использования, а также утилизации вооружения и военной техники. Механизм реализации договора будет определен президентом РФ.
Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Владимир Дрожжов заявил, что поставки продукции военного назначения между странами будут осуществляться по согласованным перечням. В их формировании могут принимать участие федеральные органы исполнительной власти РФ, выполняющие функции государственного заказчика ГОЗ в интересах Вооруженных сил РФ и иных ведомств, а также организации, имеющие право на соответствующий вид деятельности по продвижению продукции военного назначения.
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04.06.2018
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