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Советское качество действительно превосходит все ожидания

05.06.2018 ИноСМИ 746 0
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Большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота РФ в акватории Севастополя
Большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота РФ в акватории Севастополя.
Источник: © РИА Новости, Владимир Астапкович

Спустя десять лет в резерве корабль вновь задействован в составе действующего флота

С начала конфликта в Сирии Россия различными способами оказывала помощь сирийскому правительству. Один из них - доставка предметов снабжения десантными кораблями. В действительности, большой десантный корабль "Орск" (по классификации НАТО - Alligator) был снят со службы еще в 2004 году. Однако русские очень не хотели расставаться с этим кораблем, а поэтому это судно было выведено в резерв и законсервировано для длительного хранения. У этого десантного корабля очень долгая история, в этом году ему исполняется 50 лет.

В последнее время ВМФ России редко строит десантные корабли. Однако есть одно исключение - большой десантный корабль "Иван Грен", который уже прошел ходовые испытания. Строительство этого корабля затянулось на долгие годы. Со времени того, как корабль впервые спустили на воду и до первых ходовых испытаний прошло 13 лет. Основная причина, почему танкодесантный корабль "Орск" снова был включен в действующий составе ВМФ России заключается в недостатке средств и в плохом состоянии судостроительной промышленности. В России не были заменены еще основные боевые корабли, такие как эсминцы и крейсеры, что же говорить о десантных кораблях, которые считаются вспомогательными? Тот факт, что десантный корабль "Орск" был повторно включен в действующий состав ВМФ России, демонстрирует хорошее качество военных кораблей, построенных в Советском Союзе. Корабль был в резерве больше десяти лет, заведенный мотор - уже успех. Многие другие корабли за этот же период были бесследно списаны или утилизированы.

Вместе с этим, тот факт, что такие старые корабли, как "Орск", повторно задействованы в действующем флоте, означает недостаток десантных кораблей в российском военно-морском флоте. Россия даже использовала гражданские корабли для транспортировки военного оборудования в Сирию. Это показывает, насколько Сирия важна для России. Успех войны зависит от материально-технического обеспечения. Российская экономика находится в плохом состоянии, а поэтому России было довольно сложно поставлять Сирии боевые грузы на протяжении такого длительного времени.


Eastday.com, Китай
04.06.2018
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