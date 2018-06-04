Ростех досрочно передал ГТЛК партию вертолетов по программе развития санавиации



Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) досрочно передал заказчику вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и Ансат. Машины, оснащенные медицинскими модулями, предназначены для выполнения заданий в рамках федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

В частности, 3 вертолета Ми-8МТВ-1 будут эксплуатироваться авиакомпанией "Полярные авиалинии" и служить для медицинской эвакуации жителей отдаленных районов Республики Саха. Два медицинских Ми-8АМТ будут направлены в Томскую область.

Еще одним вертолетом, досрочно переданным по программе развития санитарной авиации 2018 года, стал Ансат. Он будет эксплуатироваться в Кировской области авиакомпанией «Вяткаавиа» и станет вторым медицинским вертолетом этого типа, поставленным в регион в рамках проекта.

«Развитие системы авиационной медицинской помощи является одним из приоритетных направлений работы Госкорпорации. На текущий момент лишь 34 региона России обеспечены вертолетами скорой медицинской помощи. Поставки вертолетов заказчикам в рамках федерального проекта развития санитарной авиации позволят существенно расширить географию этих услуг и их доступность на местах. Пилотный проект по использованию санавиации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, реализованный нашими партнерами, показал существенное снижение летальности в группе пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (с 35% до 3%) и позволил на 60 % сократить смертность от дорожно-транспортного травматизма», - отметили в авиационном кластере Ростеха.

В рамках программы развития санитарной авиации в 2018 году холдинг «Вертолеты России» передаст ГТЛК 31 медицинский вертолет: 12 Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1.

«Мы продолжаем снабжение региональных авиакомпаний современной вертолетной техникой, которая уже позволила сотням пациентов оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь. Понимая важность этого проекта, холдинг делает все возможное, чтобы техника передавалась раньше намеченных сроков», - заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Вертолет Ми-8МТВ-1 с медицинским модулем уже зарекомендовал себя как надежная машина, способная работать даже в суровых условиях русского севера. Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.

Модификация Ми-8АМТ является более современным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданным на базе Ми-8Т. При разработке вертолета был учтен огромный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается от Ми-8Т более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.

Ансат с медицинским модулем позволяет не только проводить плановую перевозку пациентов, но и осуществлять непрерывный мониторинг состояния человека, поддерживать жизненно-важные функции его организма, а также, при необходимости, проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.