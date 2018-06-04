На Филиппины прибыл девятый патрульный корабль MRRV



Многоцелевой патрульный корабль MRRV-4401 «Туббатаха» ВМС Филиппин.

Источник: www.rappler.com Многоцелевой патрульный корабль MRRV-4401 «Туббатаха» ВМС Филиппин.Источник: www.rappler.com

ЦАМТО, 4 июня. В Манилу прибыл девятый 44-метровый многоцелевой патрульный корабль MRRV класса "Парола" (Parola), построенный японской компанией Japan Marine United Corporation (JMUC) для Береговой охраны Филиппин.

В церемонии встречи MRRV-4410 "Багакай" (Bagacay), состоявшейся 31 мая в штабе Береговой охраны в Маниле, приняли участие представители командования и личный состав Береговой охраны во главе с контр-адмиралом Роландо Легаспи.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Филиппины подписали с Японским агентством международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency) соглашение о предоставлении ссуды на совершенствование возможностей Береговой охраны страны. В 2015 году Министерство транспорта и связи Филиппин заключило с компанией JMUC контракт на поставку десяти 44-метровых кораблей. Финансирование поставки осуществляется в основном за счет средств японской программы содействия развитию ODA (official development assistance). Ссуда Японского агентства международного сотрудничества покрывает 7,37 млрд. филип. песо из общей стоимости 8,8 млрд. песо (181 млн. долл. на момент подписания). Оставшиеся средства, 1,434 млрд. песо, покрывают сами Филиппины.

Головной корабль серии, MRRV-4401 "Туббатаха", прибыл на Филиппины 18 августа 2016 года и в октябре вошел в боевой состав флота Береговой охраны. Седьмой и восьмой корабли серии, (MRRV-4408) "Кейп Сан Агустин" (Cape San Agustin) и MRRV-4409 "Кабра" (Cabra), вошли в боевой состав Береговой охраны Филиппин 28 марта 2018 года. Как ожидается, поставка всех кораблей завершится до конца 2018 года.

Корабли предназначены для охраны правопорядка и обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций, пожаротушения, защиты окружающей среды.

Корабли MRRV строятся на базе проекта патрульного корабля класса "Райзан" (Raizan), которые в настоящее эксплуатируются Береговой охраной Японии. Длина корабля MRRV составляет 44 м, ширина – 7,5 м, осадка – 4 м, экипаж – 25 человек, в том числе пять офицеров. Корабль оснащен двумя двигателями MTU 12V 4000 M93L мощностью 2580 кВт. Максимальная скорость – 27 узлов, крейсерская скорость – 15 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль. В кормовой части может быть размещена одна надувная шлюпка с жестким корпусом. MRRV разработан с учетом возможности размещения вооружения в носовой части, но пока информация о вооружении кораблей не раскрывается.