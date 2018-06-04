Саудовская Аравия очень жестко отреагировала на возможную закупку Катаром ЗРС С-400 "Триумф" – Le Monde
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ЗРК С-400.
Источник: Алмаз-Антей
ЦАМТО, 4 июня. Саудовская Аравия очень жестко отреагировала на возможную закупку Катаром ЗРС С-400 "Триумф", сообщает французская газета Le Monde.
По данным газеты, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд направил конфиденциальное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой по своим каналам усилить давление на Катар, чтобы тот отказался от планов закупки российских ЗРС С-400.
По данным Le Monde, в письме говорится о готовности Саудовской Аравии провести "военную операцию" против Катара, если Доха закупит эти системы. При этом отмечается, что Эр-Рияд твердо убежден в том, что появление С-400 в Катаре отрицательно повлияет на безопасность в регионе и приведет к эскалации напряженности.
Le Monde напоминает, что впервые посол Катара в Москве Фахад бин Мухаммад аль-Аттыйя выступил с заявлением о намерении страны приобрести системы С-400 в январе этого года. Позднее в СМИ сообщалось о том, что Москва и Доха могут договориться о приобретении и поставке С-400 в сжатые сроки.
Министерство иностранных дел Франции не комментирует информацию о том, имеется ли на самом деле письмо, о котором сообщает Le Monde. Власти Саудовской Аравии также отказались от комментариев.
Справочно:
Ранее сообщалось, что на форуме "Армия-2017" специально для делегации Катара, возглавляемой госминистром по вопросам обороны страны Халидом бин Мухаммадом аль-Аттыйа, был запланирован отдельный показ возможностей самых современных систем ПВО, в том числе С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1".
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04.06.2018
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