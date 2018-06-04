Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Саудовская Аравия очень жестко отреагировала на возможную закупку Катаром ЗРС С-400 "Триумф" – Le Monde

05.06.2018 ЦАМТО 421 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: Алмаз-Антей

ЦАМТО, 4 июня. Саудовская Аравия очень жестко отреагировала на возможную закупку Катаром ЗРС С-400 "Триумф", сообщает французская газета Le Monde.

По данным газеты, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд направил конфиденциальное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой по своим каналам усилить давление на Катар, чтобы тот отказался от планов закупки российских ЗРС С-400.

По данным Le Monde, в письме говорится о готовности Саудовской Аравии провести "военную операцию" против Катара, если Доха закупит эти системы. При этом отмечается, что Эр-Рияд твердо убежден в том, что появление С-400 в Катаре отрицательно повлияет на безопасность в регионе и приведет к эскалации напряженности.

Le Monde напоминает, что впервые посол Катара в Москве Фахад бин Мухаммад аль-Аттыйя выступил с заявлением о намерении страны приобрести системы С-400 в январе этого года. Позднее в СМИ сообщалось о том, что Москва и Доха могут договориться о приобретении и поставке С-400 в сжатые сроки.

Министерство иностранных дел Франции не комментирует информацию о том, имеется ли на самом деле письмо, о котором сообщает Le Monde. Власти Саудовской Аравии также отказались от комментариев.

Справочно:

Ранее сообщалось, что на форуме "Армия-2017" специально для делегации Катара, возглавляемой госминистром по вопросам обороны страны Халидом бин Мухаммадом аль-Аттыйа, был запланирован отдельный показ возможностей самых современных систем ПВО, в том числе С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1".
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Россия
Саудовская Аравия
Франция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 16:42
  • 1
Американский автоматический карабин M4A1 оказался с дефектом
  • 05.06 16:38
  • 1
На Украине испытали пожирающую саму себя ракету
  • 05.06 16:29
  • 13
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 05.06 16:24
  • 1
Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?
  • 05.06 16:20
  • 2
Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России
  • 05.06 16:09
  • 2
Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
  • 05.06 15:48
  • 4
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 05.06 15:40
  • 23
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 05.06 15:30
  • 23
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 05.06 15:24
  • 1524
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:13
  • 1
Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
  • 05.06 12:29
  • 18
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 05.06 09:57
  • 3
Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
  • 05.06 09:29
  • 745
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 05.06 07:59
  • 149
С опозданием на 10 лет
другие обсуждаемые темы