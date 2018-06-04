Сергей Суровикин: воинские части ВКС обеспечиваются современными учебно-тренировочными комплексами
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Бомбардировщик Су-34.
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 4 июня. Воздушно-космические силы России получают новейшие учебные тренажеры для освоения ЗРС С-400, боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52, а также многофункциональных авиакомплексов Су-34.
Об этом, как передает "РИА Новости", рассказал журналистам главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В настоящее время воинские части ВКС обеспечиваются современными учебно-тренировочными комплексами, предназначенными для подготовки первоклассных специалистов. Это учебно-тренировочные комплексы самолетов Як-130, Су-34, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-8МТВ-5, зенитных ракетных систем С-400 и комплексов "Панцирь-С", – перечислил главком.
С.Суровикин отметил, что для проведения летно-тактических учений с боевым применением авиационных средств поражения, тактических учений с боевой стрельбой "оборудованы и содержатся к постоянному использованию по предназначению авиационные полигоны и центры боевой подготовки и боевого применения".
"Продолжается работа по оснащению полигонов новыми типами мишеней, современными комплексами объективного контроля боевого применения", – цитирует "РИА Новости" С.Суровикина.
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04.06.2018
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