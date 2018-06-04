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В Западном военном округе построят пять арсеналов для хранения боеприпасов

05.06.2018 ЦАМТО 330 0
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Склад боеприпасов
Склад боеприпасов.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 4 июня. Пять арсеналов для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов построят и введут в эксплуатацию на территории Западного военного округа (ЗВО) с 2018 до 2019 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 2 июня командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

А.Картаполов сопровождал заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова в его поездке в войска округа для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры.

"Что касается арсеналов хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, то еще два таких объекта до конца текущего года будут сделаны во Владимирской и Калининградской областях том виде, в котором здесь (в Торопце) на этом арсенале завершается строительство, а в следующем году мы завершим строительство еще двух арсеналов. Таким образом, всего в округе будет пять арсеналов, которые обеспечат хранение практически всех видов боеприпасов, необходимых войскам", – цитирует "РИА Новости" А.Картаполова.
04.06.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий

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