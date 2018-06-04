Арсенал для комплексного хранения ракет под Тверью введут в эксплуатацию в октябре



Дмитрий Булгаков.

Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович Дмитрий Булгаков.Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович

ЦАМТО, 4 июня. Арсенал для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов будет введен в эксплуатацию в городе Торопец Тверской области в октябре текущего года, заявил 2 июня замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Строительство арсенала находится в финальной стадии, он должен быть введен в эксплуатацию до конца года, в октябре мы планируем завершить его строительство в полном объеме и ввести в строй", – сказал замглавы Минобороны, который находится с рабочей поездкой в войсках Западного военного округа для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры.

Д.Булгаков заявил, что возводимый в городе Торопец Тверской области арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов отвечает самым высоким мировым стандартам.

"Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн", – сказал замглавы военного ведомства.

По его словам, реализация программы строительства арсенала "позволит укрыть ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки, устранить существующий ныне перегруз на имеющихся объектах хранения, предельно минимизировать возможность террористических актов на территории арсенала и качественно улучшить экологическую обстановку в районе хранения".

Д.Булгаков отметил, что выполнение всего этого комплекса мероприятий создаст систему хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, "отвечающую самым высоким мировым стандартам", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.