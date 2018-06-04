Более 300 ед. новой автомобильной техники поступит в ЦВО в этом году



Бронированный автомобиль "Тайфун-К".

Источник: rg.ru Бронированный автомобиль "Тайфун-К".Источник: rg.ru

ЦАМТО, 4 июня. Более 300 ед. новой автомобильной техники поступит на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в этом году, сообщил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.

"В этом году в войска округа поступает более 300 ед. новой автомобильной техники, в числе которых уже успешно используемые санитарные автомобили повышенной проходимости АС-4350.1 на базе "Урал-43206", автомобили санитарные на ГАЗ-322114 аналогичные имеющимся на станциях скорой медицинской помощи, которые пришли на смену устаревшим моделям, грузовые автомобили семейства "Урал" и "Камаз", которые являются основными базовыми марками автомобильной техники общевойскового назначения, а также бронированные автомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и специальные транспортные средства "Тигр", – сказал А.Терюхов.

До 2020 году в ЦВО поступит более 1 тыс. ед. техники. Количество новой автомобильной техники, спланированной к поставке в войска округа к 2020 году, в настоящее время корректируется совместно с органами Центрального управления, но при условии сохранения существующей динамики поставок техники, с учетом дополнительных закупок, можно прогнозировать поставку более 1000 ед. автомобильной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.