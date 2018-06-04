Более 300 ед. новой автомобильной техники поступит в ЦВО в этом году
|
|
Бронированный автомобиль "Тайфун-К".
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 4 июня. Более 300 ед. новой автомобильной техники поступит на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в этом году, сообщил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.
"В этом году в войска округа поступает более 300 ед. новой автомобильной техники, в числе которых уже успешно используемые санитарные автомобили повышенной проходимости АС-4350.1 на базе "Урал-43206", автомобили санитарные на ГАЗ-322114 аналогичные имеющимся на станциях скорой медицинской помощи, которые пришли на смену устаревшим моделям, грузовые автомобили семейства "Урал" и "Камаз", которые являются основными базовыми марками автомобильной техники общевойскового назначения, а также бронированные автомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и специальные транспортные средства "Тигр", – сказал А.Терюхов.
До 2020 году в ЦВО поступит более 1 тыс. ед. техники. Количество новой автомобильной техники, спланированной к поставке в войска округа к 2020 году, в настоящее время корректируется совместно с органами Центрального управления, но при условии сохранения существующей динамики поставок техники, с учетом дополнительных закупок, можно прогнозировать поставку более 1000 ед. автомобильной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
|
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.10.2017 Завершена специальная экспедиция по испытанию современной и перспективной военной автомобильной техники на юге России
30.05.2017 "Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военные
03.08.2016 Своим путем по минному полю
30.05.2016 Автомобили в погонах: какие машины перевозят военных
31.05.2018 Около 300 новых и современных образцов автотехники поступит в 2018 году в войска ЮВО
07.05.2018 Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве
13.09.2017 Минобороны испытает более 10 образцов перспективной автотехники в условиях горной местности
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"