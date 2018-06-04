Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более 300 ед. новой автомобильной техники поступит в ЦВО в этом году

05.06.2018 ЦАМТО 306 0
0
Понравилась новость?
 0
Бронированный автомобиль "Тайфун-К"
Бронированный автомобиль "Тайфун-К".
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 4 июня. Более 300 ед. новой автомобильной техники поступит на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в этом году, сообщил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.

"В этом году в войска округа поступает более 300 ед. новой автомобильной техники, в числе которых уже успешно используемые санитарные автомобили повышенной проходимости АС-4350.1 на базе "Урал-43206", автомобили санитарные на ГАЗ-322114 аналогичные имеющимся на станциях скорой медицинской помощи, которые пришли на смену устаревшим моделям, грузовые автомобили семейства "Урал" и "Камаз", которые являются основными базовыми марками автомобильной техники общевойскового назначения, а также бронированные автомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и специальные транспортные средства "Тигр", – сказал А.Терюхов.

До 2020 году в ЦВО поступит более 1 тыс. ед. техники. Количество новой автомобильной техники, спланированной к поставке в войска округа к 2020 году, в настоящее время корректируется совместно с органами Центрального управления, но при условии сохранения существующей динамики поставок техники, с учетом дополнительных закупок, можно прогнозировать поставку более 1000 ед. автомобильной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Тайфун-К
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Медицина
Тайфун

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 16:42
  • 1
Американский автоматический карабин M4A1 оказался с дефектом
  • 05.06 16:38
  • 1
На Украине испытали пожирающую саму себя ракету
  • 05.06 16:29
  • 13
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 05.06 16:24
  • 1
Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?
  • 05.06 16:20
  • 2
Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России
  • 05.06 16:09
  • 2
Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
  • 05.06 15:48
  • 4
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 05.06 15:40
  • 23
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 05.06 15:30
  • 23
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 05.06 15:24
  • 1524
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:13
  • 1
Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
  • 05.06 12:29
  • 18
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 05.06 09:57
  • 3
Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
  • 05.06 09:29
  • 745
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 05.06 07:59
  • 149
С опозданием на 10 лет
другие обсуждаемые темы