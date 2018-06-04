Большой десантный корабль "Иван Грен" завершил программу госиспытаний
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Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
В ближайшее время корабль передадут заказчику
КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", построенный для ВМФ РФ на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), завершил программу госиспытаний и в ближайшее время будет передан заказчику. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель завода.
"Приемный акт государственных испытаний БДК "Иван Грен" был подписан 2 июня. По завершении ревизии и покраски он будет готов к передаче", - сказал собеседник, отметив, что точная дата передачи корабля не называется, но она произойдет в ближайшее время.
Государственные испытания корабля начались в ноябре 2017 года, однако в конце декабря были приостановлены заказчиком для устранения выявленных технических проблем. В марте на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что позволило 3 апреля 2018 года возобновить госиспытания.
Большой десантный корабль "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на "Янтаре" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года.
БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 мл, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.
ПСЗ "Янтарь" построил по этому проекту два корабля. Завершающий серию БДК "Петр Моргунов" спущен на воду 25 мая. Он должен быть передан ВМФ до конца 2018 года.
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04.06.2018
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