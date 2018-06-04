Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Большой десантный корабль "Иван Грен" завершил программу госиспытаний

05.06.2018 ТАСС 468 0
0
Понравилась новость?
 0
Большой десантный корабль "Иван Грен"
Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

В ближайшее время корабль передадут заказчику

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", построенный для ВМФ РФ на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), завершил программу госиспытаний и в ближайшее время будет передан заказчику. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель завода.

"Приемный акт государственных испытаний БДК "Иван Грен" был подписан 2 июня. По завершении ревизии и покраски он будет готов к передаче", - сказал собеседник, отметив, что точная дата передачи корабля не называется, но она произойдет в ближайшее время.

Государственные испытания корабля начались в ноябре 2017 года, однако в конце декабря были приостановлены заказчиком для устранения выявленных технических проблем. В марте на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что позволило 3 апреля 2018 года возобновить госиспытания.

Большой десантный корабль "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на "Янтаре" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 мл, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

ПСЗ "Янтарь" построил по этому проекту два корабля. Завершающий серию БДК "Петр Моргунов" спущен на воду 25 мая. Он должен быть передан ВМФ до конца 2018 года.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 16:42
  • 1
Американский автоматический карабин M4A1 оказался с дефектом
  • 05.06 16:38
  • 1
На Украине испытали пожирающую саму себя ракету
  • 05.06 16:29
  • 13
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 05.06 16:24
  • 1
Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?
  • 05.06 16:20
  • 2
Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России
  • 05.06 16:09
  • 2
Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
  • 05.06 15:48
  • 4
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 05.06 15:40
  • 23
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 05.06 15:30
  • 23
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 05.06 15:24
  • 1524
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:13
  • 1
Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
  • 05.06 12:29
  • 18
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 05.06 09:57
  • 3
Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
  • 05.06 09:29
  • 745
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 05.06 07:59
  • 149
С опозданием на 10 лет
другие обсуждаемые темы