Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
|
|
Стратосферный телескоп NASA SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) на борту модифицированного Boeing-747SP. Диаметр зеркала: 2,5 м; Высота полёта до: 14 км (45,000 feet); Первый полёт: 2010г.
Источник: https://www.nasa.gov/
SOFIA уже отправилась в Новую Зеландию для изучения небосвода близ Южного полюса
ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии NASA, более известная по своей аббревиатуре SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), созданная на базе самолета Boeing 747, спустя полгода после ремонта поднялась в воздух и уже долетела до Новой Зеландии. Об этом сообщил портал Spacenews.com.
В ноябре 2017 года самолет, набитый научной аппаратурой, направился в Германию для прохождения технического обслуживания у специалистов авиакомпании Lufthansa. Завершиться оно должно было к январю 2018 года, однако техники обнаружили протечку топлива в месте, где дальний от борта левый двигатель соединяется с крылом. В результате было принято решение проверить все двигатели на предмет наличия такого же дефекта, и процесс затянулся на месяцы. Ремонт полностью был завершен в мае, 18 числа SOFIA вернулась в США.
22 мая обсерватория совершила первый после возвращения научный полет, взлетев с аэродрома научно-исследовательского центра NASA в Калифорнии. После этого SOFIA отправилась в длительную "командировку" в Новую Зеландию для изучения небосвода близ Южного полюса. Борт прибыл уже в субботу, в программе - наблюдение за центром Млечного Пути, соседней галактикой Большое Магелланово Облако, а также за спутником Сатурна - Титаном. Экспедиция продлится семь недель, запланировано 19 ночных вылетов. Наблюдение ученые будут проводить в первую очередь при помощи высокочувствительного инфракрасного телескопа со специальной системой стабилизации. Его диаметр составляет 2,5 м. Расположен он в отсеке ближе к хвосту самолета, который обычно во время научных полетов поднимается на высоту от 12 до 14 км. Телескоп SOFIA впервые будут применять в Южном полушарии. Ему предстоит обнаружить магнитные волны центральной части родной галактики и постараться узнать как можно больше об атмосфере Титана. Среди других конкретных задач команды обсерватории - изучение материала, выбрасываемого сверхновой звездой 1987А, из которого в далеком будущем могут сформироваться планеты.
SOFIA - второй по стоимости проект NASA после орбитальной обсерватории Hubble. В 2018 году из бюджета США на обсерваторию было выделено 85,2 млн, столько же планируется отпустить и на 2019 финансовый год. Ожидается, что срок работы обсерватории, которая действует с 2010 года, продлится еще 20 лет.
|
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.01.2018 Чужие победы
13.03.2012 NASA вывело из эксплуатации один из двух самолетов-транспортировщиков "Шаттлов"
07.12.2010 Инфракрасная обсерватория оседлала Boeing
17.11.2016 Россия сохраняет масштабные планы на космос
11.10.2016 Россия переходит от мирного лазера к военному
29.04.2016 SpaceX отправит корабль на Марс уже в 2018 году
19.04.2016 Почему США так и не построили свой аналог Concorde (BBC, Великобритания)
30.09.2015 Как построить гиперзвуковой авиалайнер ("BBC", Великобритания)
|
Peter Tsk
4506
|
№1
05.06.2018 07:44
Фото модифицированного Boeing 747SP с телескопом SOFIA:
Цитата, подпись к оригинальному фото
NASA's Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) is shown with its telescope door partly open during a test flight for its astronomical observation mission. (NASA / Jim Ross)В большом размере см. это фото.
взято здесь:
Educator Teams Fly on NASA's SOFIA Airborne Observatory
|
0Сообщить модератору
|
Peter Tsk
4506
|
№2
05.06.2018 07:47
- с открытой "дверцей" и видимой входной оптической частью.
- внутренне устройство.
|
0Сообщить модератору
|
Тимур
109
|
№3
05.06.2018 09:57
Цитата, q
Boeing 747SP с телескопом SOFIA:В России чем-нибудь подобным занимаются? Ссылка есть, почитать?
|
0Сообщить модератору