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Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта

05.06.2018 ТАСС 522 3
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Стратосферный телескоп SOFIA
Стратосферный телескоп NASA SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) на борту модифицированного Boeing-747SP. Диаметр зеркала: 2,5 м; Высота полёта до: 14 км (45,000 feet); Первый полёт: 2010г.
Источник: https://www.nasa.gov/

SOFIA уже отправилась в Новую Зеландию для изучения небосвода близ Южного полюса

ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии NASA, более известная по своей аббревиатуре SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), созданная на базе самолета Boeing 747, спустя полгода после ремонта поднялась в воздух и уже долетела до Новой Зеландии. Об этом сообщил портал Spacenews.com.

В ноябре 2017 года самолет, набитый научной аппаратурой, направился в Германию для прохождения технического обслуживания у специалистов авиакомпании Lufthansa. Завершиться оно должно было к январю 2018 года, однако техники обнаружили протечку топлива в месте, где дальний от борта левый двигатель соединяется с крылом. В результате было принято решение проверить все двигатели на предмет наличия такого же дефекта, и процесс затянулся на месяцы. Ремонт полностью был завершен в мае, 18 числа SOFIA вернулась в США.

22 мая обсерватория совершила первый после возвращения научный полет, взлетев с аэродрома научно-исследовательского центра NASA в Калифорнии. После этого SOFIA отправилась в длительную "командировку" в Новую Зеландию для изучения небосвода близ Южного полюса. Борт прибыл уже в субботу, в программе - наблюдение за центром Млечного Пути, соседней галактикой Большое Магелланово Облако, а также за спутником Сатурна - Титаном. Экспедиция продлится семь недель, запланировано 19 ночных вылетов. Наблюдение ученые будут проводить в первую очередь при помощи высокочувствительного инфракрасного телескопа со специальной системой стабилизации. Его диаметр составляет 2,5 м. Расположен он в отсеке ближе к хвосту самолета, который обычно во время научных полетов поднимается на высоту от 12 до 14 км. Телескоп SOFIA впервые будут применять в Южном полушарии. Ему предстоит обнаружить магнитные волны центральной части родной галактики и постараться узнать как можно больше об атмосфере Титана. Среди других конкретных задач команды обсерватории - изучение материала, выбрасываемого сверхновой звездой 1987А, из которого в далеком будущем могут сформироваться планеты.

SOFIA - второй по стоимости проект NASA после орбитальной обсерватории Hubble. В 2018 году из бюджета США на обсерваторию было выделено 85,2 млн, столько же планируется отпустить и на 2019 финансовый год. Ожидается, что срок работы обсерватории, которая действует с 2010 года, продлится еще 20 лет.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Новая Зеландия
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
NASA
Проекты
ОБСЕ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Peter Tsk
4506
№1
05.06.2018 07:44
Фото модифицированного Boeing 747SP с телескопом SOFIA:


Цитата, подпись к оригинальному фото
NASA's Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) is shown with its telescope door partly open during a test flight for its astronomical observation mission. (NASA / Jim Ross)
В большом размере см. это фото.

взято здесь:
Educator Teams Fly on NASA's SOFIA Airborne Observatory
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RU
Peter Tsk
4506
№2
05.06.2018 07:47


- с открытой "дверцей" и видимой входной оптической частью.



- внутренне устройство.
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KZ
Тимур
109
№3
05.06.2018 09:57
Цитата, q
Boeing 747SP с телескопом SOFIA:
В России чем-нибудь подобным занимаются? Ссылка есть, почитать?
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