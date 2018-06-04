Морпехи Каспийской флотилии получили современные бронетранспортеры БТР-82А



БТР-82А.

Источник: РИА Новости / Андрей Станавов БТР-82А.Источник: РИА Новости / Андрей Станавов

Машины прибыли в подразделения в рамках программы перевооружения на современные образцы техники до 2020 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Более 30 бронетранспортеров БТР-82А получила морская пехота Каспийской флотилии, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии пополнились 32 бронетранспортерами БТР-82А, прибывшими эшелоном в Астрахань из Костромской области. … БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в рамках программы перевооружения на современные образцы техники до 2020 года", - сказал он.

После разгрузки с железнодорожных платформ машины своим ходом прибыли в воинскую часть, где личный состав начал готовить новую технику к предстоящим интенсивным полевым выходам. Военнослужащие из состава экипажей БТР проверили технические жидкости и исправность систем бронетехники.

Астафьев напомнил, что в мае подразделения морской пехоты в Дагестане получили 29 единиц БТР-82А. В летнем периоде обучения на полигонах боевой подготовки будут задействованы более 60 новых бронемашин.