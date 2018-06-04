Морпехи Каспийской флотилии получили современные бронетранспортеры БТР-82А
|
|
БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов
Машины прибыли в подразделения в рамках программы перевооружения на современные образцы техники до 2020 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Более 30 бронетранспортеров БТР-82А получила морская пехота Каспийской флотилии, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии пополнились 32 бронетранспортерами БТР-82А, прибывшими эшелоном в Астрахань из Костромской области. … БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в рамках программы перевооружения на современные образцы техники до 2020 года", - сказал он.
После разгрузки с железнодорожных платформ машины своим ходом прибыли в воинскую часть, где личный состав начал готовить новую технику к предстоящим интенсивным полевым выходам. Военнослужащие из состава экипажей БТР проверили технические жидкости и исправность систем бронетехники.
Астафьев напомнил, что в мае подразделения морской пехоты в Дагестане получили 29 единиц БТР-82А. В летнем периоде обучения на полигонах боевой подготовки будут задействованы более 60 новых бронемашин.
|
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.11.2015 В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
08.10.2015 Войска ЮВО уже на 50% оснащены современным вооружением
13.01.2014 Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
29.12.2012 На южных рубежах
24.05.2018 К началу летнего периода обучения в подразделения морской пехоты КФл поступит еще одна партия БТР-82А в количестве более 30 ед.
11.05.2018 Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии получили новые БТР-82А
11.05.2018 В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
11.05.2018 Морпехи Каспийской флотилии получили новые БТР-82А