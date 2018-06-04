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Военные летчики начали подготовку к масштабным маневрам "Восток-2018"

05.06.2018 ТАСС 320 0
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Самолет Ил-76. Архивное фото
Самолет Ил-76. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин добавил, что в летнем периоде обучения запланировано более 200 учений различного уровня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России начали подготовку к главным маневрам года - стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2018". Об этом журналистам сообщил главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Приоритетной задачей боевой подготовки является подготовка органов управлений, войск, учебно-материальной базы к розыгрышу практических действий в ходе маневров "Восток-2018", - сказал он.

Также идет подготовка экипажей в составе пары, звена и эскадрильи в каждой авиационной части России, "увязанная с обеспечением слаживания общевойсковых подразделений, частей и соединений".

Предстоят военным летчикам и другие учения, помимо "Востока". Запланирована подготовка и проведение тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями.

"Для выполнения приоритетных задач в летнем периоде обучения в Воздушно-космических силах спланировано более 200 учений различного уровня, и более 800 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих", - отметил Суровикин.

Кроме того, этим летом пройдет международный этап конкурса "Авиадартс-2018" и всеармейский этап конкурса радиотехнических войск "Воздушные рубежи-2018".

О учениях "Восток-2018"

Учения "Восток-2018" пройдут в августе - сентябре с участием сил и средств Восточного и Центрального военных округов и Северного флота. Стратегические маневры станут в этом году главными учениями для военно-транспортной авиации (ВТА), сообщил ранее командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

С 1 июня в воинских частях и соединениях Центрального военного округа начинается летний период обучения. Для подготовки будет задействовано более 200 военных полигонов. Все войсковые мероприятия пройдут в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом до 50% практических мероприятий боевой учебы состоятся ночью. Учебно-боевые занятия, в том числе и с использованием новейшей техники, будут направлены для подготовки к стратегическим учениям "Восток-2018".
04.06.2018
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принадлежат ТАСС
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