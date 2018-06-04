Палестина в огне: Трамп готовит новую сделку



Боевики ХАМАС всегда при оружии.

Источник: Reuters Боевики ХАМАС всегда при оружии.Источник: Reuters

Израиль дважды за сутки нанес авиаудары по военным объектам ХАМАС

Израиль продолжает обмениваться военными ударами с сектором Газа. Нынешнее обострение ситуации приняло регулярный и масштабный характер. Что происходит на палестино-израильской границе и каковы позиции основных сторон конфликта - в материале "Газеты.Ru".

Армия Израиля в твиттере заявила о нанесении авиаудара по десяти объектам ХАМАС. "Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении. Несколько часов спустя был опубликован еще один твит о нанесении еще пяти ударов.

За последнее время обстрелы на палестино-израильской границе стали практически ежедневными. Проблемой становится не только их регулярность, но и масштаб.

29 мая армия Израиля сообщила о самой масштабной атаке по военизированным группировкам в секторе Газа за последние четыре года. Для ударов по "35 террористическим целям семи террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад" была использована авиация. Атака была нанесена по штабам, складам оружия, "военно-морским целям", а также по туннелю, который вел из сектора Газа на территорию Израиля.

Почему Израиль обстреливает сектор Газа?

По утверждению армия Израиля, атаки производятся в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа. "Был зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля. Ракета перехвачена системой "Железный купол", - говорится последнем сообщении армии.

Нанесение ударов 29 мая глава израильского правительства Офер Гендельман объяснил тем, что палестинские боевики за сутки выпустили по югу Израиля свыше 100 ракет и мин. "Сегодня свыше 100 мин и ракет были выпущены палестинскими террористами из Газы, поставив под угрозу жизни израильтян. Поэтому Армия обороны Израиля уничтожила 40 террористических объектов и активов в секторе Газа", - писал Гендельман.

Радикальные группировки, действующие в секторе Газа, в частности вооруженное крыло ХАМАС бригада "Кассам" и военизированное крыло запрещенной в России террористической организации "Исламский джихад", взяли на себя ответственность за обстрел позиций Израиля.

С чего началось обострение?

Весеннее обострение палестино-израильского конфликта началось 30 марта. В этот день несколько десятков тысяч палестинцев вышли на "Великий марш возвращения" в память о палестинских беженцах, которые лишились своих земель.

Протестующие разбили несколько палаточных городков вблизи израильской границы, крупные группы манифестантов предприняли попытки повредить пограничные заграждения горящими покрышками, что спровоцировало Израиль на применение боевых бригад, бронетехники, беспилотников и слезоточивого газа.

В первый день многотысячного марша, организованного движением ХАМАС, по официальным данным Газы, погибли 14 мирных палестинцев и 1200 человек получили ранения.

В этот же день состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, который принял заявление, осуждающее применение насилия в секторе Газа.

Протесты палестинцев возобновились с новой силой 14 мая, в день открытия американского посольства в Израиле. Решение Вашингтона о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим вызвало столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа, во время которых погибли 59 человек.

ООН осудила действия израильских ВС, которые использовали огнестрельное оружие против. Со своей стороны тысячи палестинцев, которые 14 мая в очередной раз попытались прорвать израильскую блокаду сектора Газа, активно использовали камни, коктейли Молотова, горящие шины и другие подручные средства.

США добавляют масла в огонь

Кровопролитные столкновения на границе Израиля и сектора Газа многие мировые СМИ связали именно с переносом американского посольства в Иерусалим.

Вместе с тем власти Израиля заявляют, что в столкновениях 14 мая виновата палестинская группировка ХАМАС, и что никакой связи между беспорядками на границе и переносом американского посольства в Иерусалим нет.

"Беспорядки на границе с Израилем продолжаются уже больше месяца. И начались они из-за проблемной ситуации в самом секторе, когда лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас резко сократил финансирование, которое он переводит в сектор Газа, и ХАМАС почувствовал себя в изоляции.

С этого момента и начались беспорядки на границе с Израилем и попытки прорвать границу", - заявил израильский министр по делам Иерусалима и национального наследия Зеэв Элькин в интервью газете "Известия".

То, что происходило на границе Израиля и сектора Газа, он назвал "дополнительным элементом тех событий, которые происходят чуть ли не каждый день, а большими волнами - еженедельно по пятницам". По его мнению, "это не имеет никакого отношения к посольству, а имеет отношение к позиции ХАМАС, согласно которой Израиль не имеет права на существование".

По словам Елены Супониной, советника директора Российского института стратегических исследований, план США по решению ситуации в регионе заключается в следующем:

Израиль получает американское признание Иерусалима, а палестинские власти соглашаются с этим, получив щедрые пожертвования как с Запада, так и со стороны арабских союзников Вашингтона.

"Но Трампу не удастся сделать Иерусалим частью новой сделки по решению палестинской проблемы. - рассказала "Газете.Ru" эксперт. - Палестинцы на это не пойдут. Кроме того, это подольет масла в огонь террористической активности в регионе".

Как на все это реагирует международное сообщество?

1 июня в Совбезе ООН состоялось очередное заседание, посвященное палестино-израильскому конфликту. СБ поставил на голосование предложенную Кувейтом резолюцию, предполагающую помощь палестинцам.

В документе выражена обеспокоенность в связи с гибелью более 100 палестинцев из-за эскалации насилия. Кроме того, осуждается "чрезмерное использование силы" в отношении палестинцев со стороны Израиля.

За документ проголосовали 10 членов Совбеза, включая Россию, в то время как США - против, а четверо членов воздержались.

Постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что проект резолюции подрывает усилия по установлению мира в ближневосточном регионе, а его формулировки являются "морально обанкротившимся однобоким подходом".

При этом США предложили свой проект резолюции, однако его не поддержала ни одна другая страна-член Совбеза. Против высказались трое членов Совета, включая Россию, 11 стран воздержались.

"С некоторыми положениями этого проекты мы были бы готовы согласиться. Мы, безусловно, признаем право Израиля на безопасность. Наше голосование было связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, к тому же в нем прописывались элементы, которые не соответствуют позиции России", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя американский проект резолюции.

Отдел "Армия"