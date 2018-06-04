Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сахалинские пограничники проведут учения с японскими коллегами

05.06.2018 РИА Новости 319 0
0
Понравилась новость?
 0
Российский сторожевой корабль. Архивное фото
Российский сторожевой корабль. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн - РИА Новости. Сахалинские пограничники примут участие в совместных японско-российских учениях, сообщает региональное пограничное управление ФСБ.

"Неофициальный визит сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в японский порт Отару состоится с 5 по 8 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж сахалинского сторожевого корабля "Коралл" под командованием начальника Погрануправления ФСБ по Сахалинской области Сергея Кудряшова отработает с японскими коллегами совместные действия при задержании условного судна-нарушителя. По легенде экипаж подозревается в контрабанде.

Учения проводятся в рамках международного сотрудничества между Пограничной службой ФСБ России и Управлением безопасности на море Японии. Они направлены на укрепление практического сотрудничества двух стран и противостояния различным угрозам в море.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
22460 Охотник
Koral РЭБ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 16:42
  • 1
Американский автоматический карабин M4A1 оказался с дефектом
  • 05.06 16:38
  • 1
На Украине испытали пожирающую саму себя ракету
  • 05.06 16:29
  • 13
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 05.06 16:24
  • 1
Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?
  • 05.06 16:20
  • 2
Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России
  • 05.06 16:09
  • 2
Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
  • 05.06 15:48
  • 4
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 05.06 15:40
  • 23
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 05.06 15:30
  • 23
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 05.06 15:24
  • 1524
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:13
  • 1
Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
  • 05.06 12:29
  • 18
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 05.06 09:57
  • 3
Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
  • 05.06 09:29
  • 745
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 05.06 07:59
  • 149
С опозданием на 10 лет
другие обсуждаемые темы