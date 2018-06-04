Сахалинские пограничники проведут учения с японскими коллегами
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Российский сторожевой корабль. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн - РИА Новости. Сахалинские пограничники примут участие в совместных японско-российских учениях, сообщает региональное пограничное управление ФСБ.
"Неофициальный визит сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в японский порт Отару состоится с 5 по 8 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж сахалинского сторожевого корабля "Коралл" под командованием начальника Погрануправления ФСБ по Сахалинской области Сергея Кудряшова отработает с японскими коллегами совместные действия при задержании условного судна-нарушителя. По легенде экипаж подозревается в контрабанде.
Учения проводятся в рамках международного сотрудничества между Пограничной службой ФСБ России и Управлением безопасности на море Японии. Они направлены на укрепление практического сотрудничества двух стран и противостояния различным угрозам в море.
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04.06.2018
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