В Саратовской области прошли учения расчетов ЗРС С-400 "Триумф"
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Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетного соединения ЗРС С-400 "Триумф" провели учения с выполнением электронных пусков ракет в Саратовской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"В Саратовской области прошло тактическое учение с расчетами зенитно-ракетного соединения ПВО Центрального военного округа по поражению воздушных целей условного противника электронными пусками ракет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе учений личный состав совершил многокилометровый марш, отработав практические действия по преодолению зараженных участков местности и отражению нападения диверсионно-разведывательных групп. Расчеты ЗРС С-400 "Триумф" отработали задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению воздушных целей, имитирующих авиацию. На заключительном этапе военнослужащие выполнили электронные пуски ракет, уничтожив воздушные судна условного противника, поразив более 20 целей.
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04.06.2018
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